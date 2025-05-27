ما سمعتش عنها إلا بعد ما هاجمتني، أول تعليق من مشيرة إسماعيل على إحالة آية سماحة للتحقيق

آية سماحة، في أول تعليق من الفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل، على إحالة نقابة المهن التمثيلية الفنانة آية سماحة للتحقيق معها بعد إساءتها لها.

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي استقبلت العديد من الشكاوى ضد الفنانة آية سماحة، بعد إساءتها للفنانة مشيرة إسماعيل، واتهامها لها بالتسبب في إغلاق إحدى العيادات البيطرية الموجودة أسفل مسكن الأخيرة.

بحث إلغاء تصريح عمل آية سماحة

وقال أشرف زكي إن النقابة تنظر في إلغاء تصريح عمل آية سماحة، اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مجلس النقابة، وذلك بناء على عدة شكاوى ضد سماحة لتجاوزها في الحديث عن الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل، وهو الأمر الذي يرفضه المجلس بشكل عام.

وأكد زكي أنه لن يسمح بتطاول زميل على آخر وتجاوزه خاصة مع كِبار نجوم الفن.

وقالت الفنانة مشيرة إسماعيل ردًّا على آية سماحة، لـ"العربية.نت"، أنها لا تعرفها من قبل، ولم تسمع عنها إلا بعدما هاجمتها، ولا تعلم السبب في تلك الكلمات المسيئة التي صدرت منها دون وجه حق.

وأضافت أن محاولتها لإغلاق العيادة البيطرية ليس دليل على أنها لا تحب الحيوانات، مؤكدة أنها تربي بعض الحيوانات، لكن الأمر كان متعلقًا بسلامتها الشخصية وسلامة سكان العقار الذي تقيم به، خاصة أن الكلاب التي تأتي إلى العيادة ضخمة للغاية ومن الممكن أن تتسبب في كارثة لأحد السكان.

وتابعت مشيرة إسماعيل أنها لن تلجأ للقضاء من أجل الحصول على حقها من الفنانة آية سماحة، ويكفي أن نقابة المهن التمثيلية قد تحركت للتحقيق في الأمر.

أزمة آية سماحة ومشيرة اسماعيل

وتعود أزمة آية سماحة ومشيرة إسماعيل، إلى تقدم الأخيرة بشكوى للجهات المختصة لإغلاق عيادة بيطرية موجودة أسفل مسكن الفنانة مشيرة إسماعيل بمنطقة مصر الجديدة، وهو ما تم الاستجابة له، حيث تم إغلاق العيادة بالشمع الأحمر، وهذا ما أثار غضب الفنانة الشابة آية سماحة، والمعروف عنها حبها للحيوانات بشكل كبير.

وكتبت سماحة منشورًا عبر حسابها بموقع إنستجرام، وجهت خلاله بعض العبارات وصفها البعض بالمسيئة لمشيرة إسماعيل التي تبلغ من العمر 74 عامًا.

وقالت آية خلال المنشور: "عندي سؤال بناءً على الأخبار المنتشرة هي مين مشيرة إسماعيل دي في الحياة عشان تبلغ عن عيادة بيطرية والعيادة تتشمع بالحيوانات اللي جواها والعيادة مرخصة وورقها سليم؟!

وأضافت آية سماحة في منشورها: "اللي أهم من كده إن فيها حيوانات ومش مهم الحيوانات تموت.. المهم "مشيرة" ما تزعلش مش هي دي المعتزلة المحجبة المتدينة؟ ولا الأخبار دي على واحدة تانية؟".

وتعرضت آية سماحة لهجوم كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تلك الكلمات واعتبر البعض المنشور بمثابة إساءة صريحة لها، حيث أنها لم تراعِ اسم الفنانة القديرة ولا عمرها الذي تجاوز السبعين.

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