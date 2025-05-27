قطع طريقا رئيسيا، هبوط أرضي مفاجئ بمدينة السادات في المنوفية (صور)

شهدت محافظة المنوفية هبوطًا أرضيًا جديدًا في مدينة السادات، بعد أيام قليلة من الهبوط الأرضي الذي شهدته قرية البتانون التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم.

تسريب مياه يتسبب في هبوط أرضي بالمنوفية

وشهدت مدينة السادات هبوطًا أرضيًّا كبيرًا في شارع جمال عبد الناصر بمدينة السادات، ما تسبب في انقطاع حركة السير جزئيًّا بالمنطقة.

وانتقلت على الفور الجهات المختصة من شركتي الغاز والمياه إلى المنطقة التي حدث بها الهبوط الأرضي.

وتظهر الصور أن موقع الهبوط يمتد إلى مفترق الطرق بين المنطقتين السابعة والثامنة.

وأكد مصدر بمدينة السادات أن الهبوط الأرضي الذي شهده شارع جمال عبد الناصر، يرجح أنه بسبب تسريب مياه حدث بذات المنطقة.

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