اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريا وتحدد موعد عيد الأضحى

تستطلع دار الإفتاء هلال شهر ذي الحجة لعام 14446 هجريًّا وتحدد موعد عيد الأضحى المبارك، اليوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر ذو القعدة، الموافق 27 مايو الجاري لعام 2025م، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريًا وتحدد موعد عيد الأضحى.

إعلان استطلاع هلال شهر ذي الحجة

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء عن نتيجة استطلاع الهلال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد صلاة المغرب وبعد إعلان المملكة العربية السعودية- بلد مناسك الحج-.

ظروف رؤية هلال شهر ذي الحجة

ومن المقرر أن يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 40-49 دقيقة).

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (9 - 59 دقيقة)، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1446هـ فلكيًّا يوم الأربعاء 2025/5/28م، وتكون وقفة عرفات لعام 1446هـ فلكيًّا يوم الخميس 2025/6/5، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ فلكيًّا يوم الجمعة 2025/6/6م.

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