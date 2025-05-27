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خارج الحدود

كوريا الشمالية تهاجم مشروع القبة الذهبية الأمريكي: تهديد خطير للغاية وسيناريو حرب نووية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

وصفت كوريا الشمالية مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبناء درع صاروخية باسم "القبة الذهبية" بأنه تهديد "خطير للغاية" يهدف إلى تسليح الفضاء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الثلاثاء.

 

وأصدرت وزارة الخارجية في بيونج يانج مذكرة "لإبلاغ المجتمع الدولي بأن إنشاء الولايات المتحدة لنظام دفاع صاروخي جديد هو مبادرة تهديدية خطيرة للغاية تهدف إلى تهديد الأمن الاستراتيجي للدول المسلحة نوويًا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن معهد الدراسات الأمريكية التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية القول إن خطة القبة الذهبية "هي نتاج نموذجي لسياسة (أمريكا أولا)، وهي ذروة الغطرسة والتعالي والتعسف وهي سيناريو حرب نووية في الفضاء الخارجي».
 

وأعلن ترامب عن تفاصيل جديدة وتمويل أولي لنظام الدرع الصاروخية الأسبوع الماضي، واصفًا إياه بأنّه "مهمّ للغاية لنجاح وحتى بقاء بلدنا".

عسكرة الفضاء الخارجي

ويواجه المشروع تحديات تقنية وسياسية جمة، بحسب محللين، وقد تكون تكلفته باهظة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إنّ المذكرة التي قدّمتها الوزارة اتهمت الولايات المتحدة بأنها "عازمة على التحرك لعسكرة الفضاء الخارجي".

وأضافت الخارجية: "الخطة الأمريكية لبناء نظام دفاع صاروخي جديد هي السبب الجذري لإشعال سباق تسلح نووي وفضائي عالمي من خلال إثارة المخاوف الأمنية للدول المسلحة نوويا وتحويل الفضاء الخارجي إلى ميدان حرب نووية محتمل".

وأعربت الصين أيضًا عن معارضتها الشديدة للمشروع، متهمة الولايات المتحدة بتقويض الاستقرار العالمي.

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