أخبار الحوادث اليوم: القبض على المهندس التنفيذي للشركة المسئولة عن انفجار خط الغاز بأكتوبر، مصرع عنصرين شديدي الخطورة بالإسماعيلية وجنوب سيناء، ربة منزل تذبح زوجها وتقطع جثته إلى أشلاء في العبور

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

وجهت أجهزة الأمن ضربة موجعة لعناصر شديدة الخطورة تخصصت في جلب وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة بمحافظتي الإسماعيلية وجنوب سيناء.

قررت نيابة قها القليوبية وضع الـ 3 طلاب المتهمين باستدراج فتاة لمنطقة زراعية بالمقابر وهتك عرضها وتصويرها بإحدي قري مدينة قها، داخل إحدى دور الرعاية، وكذلك عرض الفتاة والمتهمين على الطب الشرعي.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المهندس التنفيذي لشركة المقاولات المسئولة عن واقعة انفجار خط الغاز بأكتوبر، والذي أسفر عنه وفاة 6 أشخاص وإصابة 13 آخرين.



تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيقات في واقعة العثور على جثة رجل خمسيني في حالة تعفن داخل شقته بمنطقة الحوامدية، حيث أصدرت عدة قرارات هامة لكشف ملابسات الحادث.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بـمنطقة الزمالك بدائرة قسم شرطة قصر النيل، دون وقوع أي إصابات.

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة تاجر شاب مقتولا وملقاة بالمنطقة الصناعية بـمدينة 6 أكتوبر في ظروف غامضة.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي 3 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال أمن واقتحام قطعة أرض مملوكة لأحد الأشخاص مخصصة لإيواء الحيوانات، والاعتداء عليه بالضرب وسرقة محتوياتها بمنطقة المرج.



بالأسماء، إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنيا

أصيب 10 أشخاص، إثر انقلاب ميكروباص على طريق الواحات المار بنطاق محافظة المنيا.

استجابة لما نشرته “ فيتو” نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط قائد السيارة المتسببة في حادث دهس فتاة أثناء عبورها طريق شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، والذي أسفر عن إصابتها بإصابات خطيرة.

حصلت فيتو، على أسماء الثلاثة عمال المصابين في حريق مصنع بلاستيك بدائرة قسم شرطة الطالبية وهم: يوسف علي 18 عامًا، علي هاني 17 عامًا ومؤمن جابر الذي بلغت نسبة إصابتهم بحروق بنسبة 50 % نقلوا إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.

في مشهد مأساوي يعكس تصاعد حدة العنف في الشارع المصري، تحوّلت مشادة بسيطة إلى جريمة قتل، راح ضحيتها شاب عشريني يعمل في توصيل الطلبات (دليفري)، بعد أن أطلق عليه سائق توك توك الرصاص بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة، في واقعة هزّت الأهالي وطرحت تساؤلات حول تزايد الجرائم المرتبطة بالخلافات اللحظية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من كشف ملابسات مشاجرة عنيفة تم تداول مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتُظهر المشاجرة نشوب اشتباك بالأيدي والأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص في إحدى مناطق المحافظة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، عقب انتشار مقطع فيديو يُظهره وهو يحمل سلاحًا أبيض خلال مشادة كلامية مع آخر في الشارع، وسط تدخل من الأهالي لفض النزاع.

أقدمت ربة منزل علي ذبح زوجها وتقطيع جثته إلى أشلاء بمدينة العبور بالقليوبية وذلك بعد مشاجرة علي مصروف المنزل وتولت النيابة التحقيق.

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