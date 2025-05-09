الجمعة 09 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تحقق في العثور على جثة شاب بطلق ناري في المعصرة

الأجهزة الأمنية،
الأجهزة الأمنية، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب يُدعى "يوسف السني"، 25 عامًا، مصابًا بطلق ناري، وذلك بمنطقة عزبة الهجانة في المعصرة.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا من أحد المواطنين، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة المعصرة إلى موقع الحادث، وتم العثور على الجثة.

وجارٍ تكثيف التحريات لضبط مرتكبي الواقعة، في حين باشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت نقل الجثمان إلى الطب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطب الشرعي النيابة العامة قسم شرطة المعصرة شرطة المعصرة

مواد متعلقة

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق أعلى عقار في عابدين

دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير البترول ورئيس الهيئة بسبب تراجع الإنتاج وسوء الإدارة

مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها تطعن على حكم سجنها 15 سنة

بعد طعن المتهم على حكم سجنه.. قضية حبيبة الشماع تعود للواجهة.. تفاصيل مأساوية في مصرع الطالبة.. والتحقيقات تكشف تعاطي الجاني للمخدرات

بسبب قطع أثرية مزيفة، حبس المتهمين بخطف شاب في المقطم

حبس المتهمين بالاتجار في المخدرات بمنشأة ناصر

إجراء عاجل من النيابة بشأن مشاجرة السيدة زينب

الخطيب يتنازل رسميًا عن 3 قضايا ضد مرتضى منصور

الأكثر قراءة

بوتين يستقبل السيسي في قاعة احتفالات موسكو بالذكرى الـ80 لعيد النصر

لحظة وصول السيسي إلى الساحة الحمراء بموسكو للمشاركة باحتفال الذكرى الـ80 لعيد النصر (فيديو)

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، هزة تزلزل عرش العنب وارتفاع الجوافة والفراولة والكنتالوب

السيسي يصل إلى الساحة الحمراء بموسكو للمشاركة باحتفال الذكرى الـ80 لعيد النصر

بعد 6 أشهر، بايدن يتحمل المسؤولية عن فوز ترامب والبيت الأبيض يعلق: أنت عار على أمريكا

مدرب إسباني يدخل ترشيحات خلافة كولر في الأهلي

بعد اعتراضات زيادة الأجرة وتحرير العقود، مصير تعديل قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز المعبأ

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

روبرت بريفوست.. قصة أول بابا أمريكي في تاريخ الفاتيكان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة، 22 دعاء للنجاح والتوفيق في الامتحان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 9 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 9 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية