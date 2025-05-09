النيابة تحقق في العثور على جثة شاب بطلق ناري في المعصرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب يُدعى "يوسف السني"، 25 عامًا، مصابًا بطلق ناري، وذلك بمنطقة عزبة الهجانة في المعصرة.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا من أحد المواطنين، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة المعصرة إلى موقع الحادث، وتم العثور على الجثة.

وجارٍ تكثيف التحريات لضبط مرتكبي الواقعة، في حين باشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت نقل الجثمان إلى الطب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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