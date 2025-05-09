بعد خناقة على المصاريف، ربة منزل تذبح زوجها وتقطع جثته إلى أشلاء في العبور

أقدمت ربة منزل علي ذبح زوجها وتقطيع جثته إلى أشلاء بمدينة العبور بالقليوبية وذلك بعد مشاجرة علي مصروف المنزل وتولت النيابة التحقيق.

قطعته إلي 3 أجزاء بعد خناقة على المصاريف.. ربة منزل تذبح زوجها في العبور



تلقى اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة العبور، بوقوع مشاجرة بين " منى.ا" ربة منزل مع زوجها " حسن.ع" بسبب الخلاف على مصروف البيت، استلت على إثرها سكينا من المطبخ وسددت له عدة طعنات، ثم قطعت جسده إلى أشلاء، وفرت هاربة.

و بإخطار اللواء عبد الفتاح القصاص، مدير أمن القليوبية، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء فؤاد الطيب، حكمدار القليوبية، للقبض على المتهمة.

وعقب تقنين الإجراءات، وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الجريمة.

المعاينة الأولية لذبح زوجه لزوجها بالقليوبية

وتبين من المعاينة الأولية أن الزوجة أقدمت على إنهاء حياة زوجها بعدة طعنات متفرقة في جسده وتقطيعه 3 أجزاء، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

النيابة بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة في واقعة ذبح زوجة لزوجها بالعبور

تم تحرير المحضر اللازم، وأمرت النيابة العبور بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة وكلفت وحدة المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعة؛ لكشف ملابساتها وأسبابها.

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