7 حوادث أثارت غضب الشارع المصري في أسبوع.. مصرع طفل كفر الشيخ بطلق ناري على يد زملائه.. ومحاولة خطف الوراق.. وانفجار خط الغاز بأكتوبر يبتلع أرواح الشباب

بين ليلة وضحاها تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات للجدل، ومسرح مفتوح لحوادث مثيرة هزت الشارع المصري، وتصدرت "الترند" هذا الأسبوع كأنها سلسلة متصلة من القصص التي لا تنتهي، لكن وسط هذا الزحام الرقمي، كانت وزارة الداخلية تتابع عن كثب، لا تكتفي بالمشاهدة، بل ترصد، وتفحص، وتتحقق ثم تتحرك، الجناة لا يفلتون، والمتهمون تحت الرقابة، والحقائق تنتزع من بين الضباب.

نرصد فى هذا التقرير 7 حوادث مثيرة هزت الشارع المصري وتصدرت "الترند" هذا الأسبوع.

رصاصةعبث تنهي حياة الطفل أدهم في بلطيم

في لحظة لهو بريء، تحولت ضحكات الطفولة إلى صرخات وجنازة مأساوية شهدتها مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بعدما لقي الطفل "أدهم" مصرعه بطلق ناري في رأسه أثناء لعبه مع زملائه، من سلاح غير مرخص.

أثناء عبث الأطفال الثلاثة بمسدس "معدل" وغير مرخص يعود لوالد أحدهم – صاحب مكتب مقاولات – داخل أحد المنازل، خرجت رصاصة طائشة اخترقت رأس صديقهم الطفل "أدهم" فسقط قتيلا في الحال لي الأرض وسط بركة من الدماء.

عندما سقط الطفل على الأرض أصيبوا الأطفال بحالة من الذعر، فحملوا الطفل أدهم وخرجوا به إلى الخارج وطلبوا المساعدة، لكن الطفل فارق الحياة، وتمكن رجال المباحث من ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة، وضبط صاحي السلاح، والأطفال الثلاثة المتهمين،

قررت النيابة العامة إيداع الأطفال الثلاثة بإحدى دور الرعاية لمدة 7 أيام، على أن تجدد لهم في الموعد القانوني، كما أمرت بحبس والد الطفل صاحب السلاح 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مضايقة سائح في قلب القاهرة.. فيديو يثير الغضب والأمن يتحرك فورا

شهد مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الغضب والاستياء عقب تداول مقطع فيديو وثق لحظة تعرض سائح أجنبي لموقف لا يليق بصورة مصر، حين اعترضت طريقه إحدى البائعات بشارع ضيق في منطقة الدرب الأحمر وسط القاهرة، مطالبة إياه بدفع مقابل مالي كي تسمح له بالمرور.

ضبط بائعة اعترضت سائحا وطلبت مالًا للسماح بمروره في القاهرة

السائح الذي بدا عليه الذهول حاول تجنب المواجهة، لكن البائعة لم تتراجع، وواصلت مضايقته بإصرار، وسط دهشة المارة وعدسات الهواتف التي سجلت الواقعة في ثوان، لكنها كانت كافية لإشعال الرأي العام، وتمكنت مديرية أمن القاهرة من تحديد هوية السيدة، حيث تم ضبطها في منطقة منشأة ناصر، وبمواجهتها أقرت بما حدث، مبررة سلوكها الغريب برفض السائح شراء "الإيشاربات" التي كانت تبيعها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السيدة.

رعب في مستشفى أسوان.. رجل يقتحم الطوارئ بسلاح أبيض لتصفية حسابات شخصية

شهد أحد مستشفيات أسوان حالة من الفوضى والذعر، عندما اقتحم رجل غاضب المكان حاملا سلاحا أبيض، ليطلق تهديداته في وجه الطاقم الطبي، ويحول أروقة الشفاء إلى ساحة ترهيب غير مسبوقة.

المشهد الذي وثقته عدسات الهواتف وانتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر المتهم وهو يلوح بالسلاح في وجه العاملين، مرددا عبارات سب ووعيد، وسط محاولات خائفة من الموظفين والمواطنين للابتعاد عن طريقه، وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة، حيث تلقت أجهزة الأمن بلاغا من قسم شرطة أول أسوان في 7 مايو الجاري، يفيد باقتحام أحد الأشخاص المستشفى والتعدي على العاملين فيه.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية الجاني وضبطه، حيث عثر بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مبرر سلوكه بوجود خلافات شخصية مع زوجته، التي كانت تتردد بشكل متكرر على المستشفى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيديو يهز السوشيال ميديا... لحظة محاولة خطف طفل فى الوراق



رصدت كاميرات المراقبة توقف "توك توك" على جانب الطريق، يترجل منه رجل، يتحرك بسرعة نحو طفل يسير بجوار والدته لمحاولة اختطاف علنية في وضح النهار بشوارع الوراق بمحافظة الجيزة، المقطع انتشر كالنار في الهشيم، وخلّف وراءه عاصفة من الخوف والقلق بين المواطنين، لكن وزارة الداخلية كشفت ملابسات الواقعة وتبين أن الواقعة قديمة، تعود إلى شهر يناير الماضي.



وبسؤال السيدة التي ظهرت بالفيديو أفادت بأن الرجل الذي ظهر يحاول جذب الطفل هو زوجها، وأنها على خلافات زوجية معه، ويوم الواقعة اعترض طريقها واعتدى عليها محاولا انتزاع أحد أطفالهما بالقوة.

وأضافت أن المتهم تم ضبطه فى حينه، وصدر ضده حكم غيابى بالحبس والغرامة عقب انتهاء التحقيقات.

محاولة خطف طفل فى الوراق

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم لتنفيذ الحكم، كما جرى ضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة فى الفيديو وقائدها، بالإضافة إلى الشخص القائم على نشر المقطع (مقيم بمحافظة الإسكندرية)، والذى أقر بنشره رغم علمه بقدم الواقعة، بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.

ضرب وانتقام.. 8 فتيات يعتدين على فتاة فى الشارع بالعاشر من رمضان

وفى منطقة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، رصد مقطع فيديو قيام مجموعة من الفتيات بالتعدة على أخري بالضرب المبرح فى وسط الشارع، مقطع الفيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته وزارة الداخلية، وبالفحص، تم تحديد المجني عليها، والتي أكدت في أقوالها أمام رجال الشرطة أنها تعرضت للاعتداء من قبل الفتيات المشار إليهن – وجميعهن مقيمات بدائرة قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان – وذلك على خلفية مشادة كلامية نشبت بينها وبين إحداهن عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول، لتقوم الأخيرة بالاستعانة بصديقاتها والتعدي عليها بالضرب بشكل جماعي.

8 فتايات يعتدون على فتاة فى الشارع بالعاشر من رمضان



وتمكنت قوات الأمن من ضبط الفتيات المتهمات، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة كما جاء في الفيديو المتداول. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضهن على النيابة العامة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو "صراخ الأطفال" بالقاهرة

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يتضمن صوت صراخ بعض الأطفال، مع الادعاء بقيام إحدى السيدات بالتعدي على أحفادها داخل أحد العقارات بمحافظة القاهرة.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة، حيث تم التقابل مع جدة الأطفال لوالدهم، وعمهم، وثلاث فتيات يحملن جنسية إحدى الدول.

الأمن يكشف ملابسات فيديو "صراخ الأطفال" بالقاهرة



وبسؤال الجدة، أوضحت أنه حدثت مشادة كلامية بين اثنتين من حفيداتها، تطورت إلى سب وضرب بالأيدي دون وقوع إصابات، وهو ما أكده عم الأطفال. كما نفت الفتيات تعرضهن لأي اعتداء من الجدة.

وباستكمال الفحص، تم تحديد هوية مصورة مقطع الفيديو، وتبين أنها ربة منزل تقيم في العقار المقابل للعقار محل الواقعة. وبمواجهتها، أقرت بأنها قامت بتصوير ونشر الفيديو عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي بدافع الخوف على الأطفال من التعرض لأي أذى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

انفجار مدو في قلب 6 أكتوبر.. ألسنة اللهب تبتلع أرواح الشباب

تحول سماء مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة إلى كتلة من اللهب بسبب انفجار خط الغاز الرئيسي فجأة، وسط أعمال حفر لأحد مشروعات التطوير، ليحول المكان إلى جحيم مشتعل.

انفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر أسفر عن تفحم 3 أشخاص و20 مصاب، و9 سيارات تحولت إلى هياكل سوداء، كانت شاهدة على لحظة الانفجار.

انفجار خط غاز بأكتوبر

وأكدت التحريات الأولية أن الكارثة بدأت بكسر مفاجئ في خط الغاز، تبعه تسرب شديد، وأن الضحايا بعضهم عمال كانوا في موقع الحفر، وبعضهم مواطنون عابرون تصادف مرورهم لحظة الإنفجار

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