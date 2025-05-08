أخبار الحوادث اليوم: التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة وفاة طالبة الزقازيق.. إخماد حريق نشب بالشركة القابضة للأدوية بالأزبكية.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو خطف طفل من والدته بالجيزة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة وفاة طالبة إثر سقوطها من أعلى مبنى داخل إحدى الكليات بالزقازيق

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب بالطابق الأول والثاني داخل مقر الشركة القابضة للأدوية بشارع راتب باشا بـ منطقة الأزبكية.

في واقعة مأساوية هزّت مشاعر أهالي محافظة كفر الشيخ، تحوّلت جلسة جمعت أربعة أطفال داخل أحد المنازل إلى جريمة دامية انتهت بمصرع الطفل "أدهم حلمي أنيس"، البالغ من العمر 13 عامًا، متأثرًا بطلق ناري في الرأس، الحادث الذي أثار حالة من الحزن والغضب في مدينة بلطيم كشف عن تفاصيل صادمة تتعلق بإهمال السلاح داخل المنازل، وسوء استخدامه من قبل القُصَّر، ما دفع النيابة العامة لفتح تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين.



تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام فرد أمن بالتعدي على طفلة شقيقه وهتك شرفها أثناء تواجدها في رعايته مع ذهاب والدتها ووالدها للعمل.

تقدم المحامي وائل أبو شوشة، بدعوي مستعجلة إلى مجلس الدولة برقم (٥٢٦٦٥ /٧٩ ق) ضد كل من وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بصفتيهما، مطالبًا بإقالتهما بسبب ما وصفه بـ"سوء الإدارة والتقصير الجسيم في تسيير مرفق البترول".

تفاعلت وزارة الداخلية مع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من مقطع فيديو يُظهر قائد مركبة "توك توك" وبرفقته شخص آخر، أثناء محاولتهما خطف طفل كان يسير بصحبة والدته في محافظة الجيزة، وهو المقطع الذى أثار حالة من القلق بين المواطنين.

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ظهور أحد الأشخاص يحمل "عتلة حديدية"، أثناء دخوله إلى إحدى المدارس بمحافظة دمياط، وهو المشهد الذي أثار حالة من الجدل والخوف بين المتابعين.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بيده سلاحا أبيض، ويقوم بترويع العاملين بأحد المستشفيات بأسوان.

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر تعرض سائح أجنبي لمضايقات من قبل بائعة أثناء سيره بأحد شوارع منطقة الدرب الأحمر في القاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد سيارة ظهر في مقطع فيديو وهو يسمح لعدد من الأشخاص بالجلوس خارج نوافذ السيارة وأعلى سقفها أثناء سيرها بمحافظة القليوبية، مما عرّض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة تعرض سائق لاعتداء وسرقة بالإكراه، بعد أن استدرجته فتاة وشركائها في الجريمة “شخصان”، قاموا بإجباره على توقيع إيصالات أمانة وتحويل مبالغ مالية تحت التهديد.

حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة محاكمة مرتضى منصور في دعوتين مقامتين من المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، بتهمة السب والقذف، لجلسة 3 يونيو المقبل للنطق بالحكم وتنفيذ إقرار التصالح.

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