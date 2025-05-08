إخماد حريق بمطعم مأكولات شهير بالشيخ زايد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق شب داخل مطعم مأكولات شهير، قرب المسجد الأبيض بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وأسفر عن إصابة عامل بحالة اختناق وتم إسعافه بموقع الحادث.

ويقوم فريق من المعمل الجنائي بفحص آثار الحريق للوقوف على أسبابه عقب انتهاء رجال المطافئ من عمليات التبريد التي تقوم بها.

ويواصل رجال المباحث الجنائية سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات فى الواقعة.



وتلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا، يفيد باندلاع حريق داخل مطعم في منطقة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين إصابة أحد العمال بحالة اختناق بسبب أدخنة الحريق، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

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