الجمعة 09 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخماد حريق بمطعم مأكولات شهير بالشيخ زايد

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق مطعم شهير في الجيزة، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق شب داخل مطعم مأكولات شهير، قرب المسجد الأبيض بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وأسفر عن إصابة عامل بحالة اختناق وتم إسعافه بموقع الحادث.

ويقوم فريق من  المعمل الجنائي بفحص آثار الحريق للوقوف على أسبابه عقب انتهاء رجال المطافئ من عمليات التبريد التي تقوم بها.

ويواصل رجال المباحث الجنائية سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات فى الواقعة.
 

وتلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا، يفيد باندلاع حريق داخل مطعم في منطقة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين إصابة أحد العمال بحالة اختناق بسبب أدخنة الحريق، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

تحويلات مرورية بمحور حسب الله كفراوي بعد انقلاب سيارة نقل

ضبط شاب متهم بهتك عرض طفل في الشيخ زايد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية أمن الجيزة المسجد الأبيض المعمل الجنائي

الأكثر قراءة

سميحة أيوب تكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية وإصابتها بالسرطان

أول رد رسمي من الزمالك بعد قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة

المخرج محمد عبد العزيز يدلي بشهادته: زواج بوسي شلبي من محمود عبد العزيز كان ملء السمع والبصر

من حفظة القرآن الكريم، تفاصيل صادمة في وفاة الطفل أدهم بطلق ناري على يد زملائه

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: ترامب قرر قطع الاتصال بنتنياهو

أول تعليق من عماد النحاس بعد فوز الأهلي على المصري

كرة السلة، الاتحاد السكندري يهزم الأهلي ويتوج بطلا لكأس مصر

شهادة مهمة لـ لميس الحديدي تحسم أزمة زواج بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز المعبأ

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

روبرت بريفوست.. قصة أول بابا أمريكي في تاريخ الفاتيكان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 9 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم ضرب النار في المنام وعلاقته بالنجاة من المخاطر

ما حكم تأخير حج الفريضة بعد الاستطاعة لرعاية الأم المريضة؟، الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية