تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، عقب انتشار مقطع فيديو يُظهره وهو يحمل سلاحًا أبيض خلال مشادة كلامية مع آخر في الشارع، وسط تدخل من الأهالي لفض النزاع.

ضبط شخص بالإسكندرية ظهر في فيديو يحمل سلاحًا أبيض خلال مشادة على مواقع التواصل

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يشهر سلاحًا أبيض أثناء مشادة كلامية حادة بينه وبين شخص آخر، وسط حالة من التجمهر ومحاولات من الأهالي لفض الاشتباك.

ضبط شخص بالإسكندرية ظهر في فيديو يحمل سلاحًا أبيض

وبالفحص، تبين أن الواقعة حدثت بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط المتهم الظاهر في الفيديو، والذي تبين أنه له معلومات جنائية سابقة، وعُثر بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكابه الواقعة كما ظهر في المقطع المتداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها تتابع عن كثب كل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتعامل بجدية وسرعة مع أي مظاهر للإخلال بالأمن أو السلوك العدائي في الشارع العام.

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