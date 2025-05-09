الجمعة 09 مايو 2025
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حوادث

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف حيوانية مغشوشة ومجهولة المصدر في القليوبية

ضبط مصنع غير مرخص
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف حيوانية مغشوشة ومجهولة المصدر

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأعلاف الحيوانية المغشوشة في محافظة القليوبية.

 مغشوشة ومجهولة المصدر بالقليوبية

 

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، بالتعدي على قطعة أرض زراعية وتحويلها إلى مصنع "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لإنتاج أعلاف حيوانية باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم داخل المصنع، حيث أسفرت المداهمة عن العثور على 47.75 طن مواد خام مجهولة المصدر تُستخدم في تصنيع الأعلاف، 8.5 طن من الأعلاف الحيوانية المغشوشة كمُنتج نهائي، وخط إنتاج كامل مُعدّ للتصنيع والتعبئة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم التحفظ على المضبوطات، وإخطار الجهات المختصة لفحص المواد واتخاذ ما يلزم بشأنها.

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