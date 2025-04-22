استغلت سفر الزوج، القبض على سيدة لجمعها بين زوجين بالحوامدية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سيدة وبائع متجول لجمعها بين زوجين، أحدهما رسميًّا والآخر عرفيًّا، وإنجابها طفلة من الثاني، بدائرة مركز شرطة الحوامدية.

وأدلى المتهمان أمام جهات التحقيق لارتكابهما الواقعة، وأنهما تزوجا عرفيًّا أثناء سفر الزوج الأول بالخارج، رغم علمه بأنها ما زالت متزوجة من المبلغ.

وأوضحا أن زواجهما أسفر عن إنجاب طفلة ولم يستطيعا تسجيلها في السجلات الرسمية واتفقا على الزواج الشرعي حال طلاقها.

ويواصل رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكان قد تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد ماهر، رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، مفاده تلقيه بلاغًا من شخص يبلغ من العمر 40 سنة، يعمل موظف علاقات عامة بإحدى الشركات في دولة الإمارات ضد كل من زوجته وتبلغ من العمر 29 سنة، ربة منزل، وشخص آخر يبلغ من العمر 34 سنة، بائع متجول، حيث اكتشف زواجهما رغم أنها متزوجة منه واتهمها بالجمع بين زوجين.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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