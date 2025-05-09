أسعار الخضراوات اليوم الجمعة، انخفاض كبير في البامية والبصل والليمون يواصلان الارتفاع

أسعار الخضراوات اليوم، سجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 9 مايو 2025.

أسعار الخضراوات اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 9 مايو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات

سعر الخضار اليوم الجمعة

تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو.

بين 3 جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.

بين 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيه. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضراوات

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 6 إلى 12 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات

تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 7 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 4 إلى 9 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 40 جنيهًا.

أسعار الخضراوات

أسعار الخضار

تراوح سعر كيلو الملوخية من 10 إلى 14 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 12 جنيها. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 10 إلى 12 جنيها. تراوح سعر البامية من 60 إلى 70 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو البسلة من 15 إلى 17 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 11 جنيها.

أسعار الخضراوات

سعر الخضار

تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الثوم من 25 إلى 45 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 55 جنيهًا إلى 75 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 20 جنيها إلى 35 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.

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