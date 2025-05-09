الجمعة 09 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة، انخفاض كبير في البامية والبصل والليمون يواصلان الارتفاع

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، سجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 9 مايو 2025.

 

أسعار الخضراوات اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 9 مايو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات 
أسعار الخضراوات 

سعر الخضار اليوم الجمعة

  • تراوح  سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5.5 جنيه إلى 7.5  جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الخضراوات 
أسعار الخضراوات 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 6 إلى 12 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 7 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 4 إلى 9 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 40 جنيهًا.
أسعار الخضراوات 
أسعار الخضراوات 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 10 إلى 14 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 12 جنيها.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 10 إلى 12 جنيها.
  4. تراوح سعر البامية من 60 إلى 70 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو البسلة من 15 إلى 17 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  6. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 11 جنيها.
أسعار الخضراوات 
أسعار الخضراوات 

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 25 إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 55 جنيهًا إلى 75 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 20 جنيها إلى 35 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات سوق العبور سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل اسعار الخضار اليوم سعر الفاصوليا اسعار الخضراوات اليوم سعر الفلفل اسعار الطماطم اسعار البطاطس سوق العبور اليوم

الأكثر قراءة

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، هزة تزلزل عرش العنب وارتفاع الجوافة والفراولة والكنتالوب

بعد 6 أشهر، بايدن يتحمل المسؤولية عن فوز ترامب والبيت الأبيض يعلق: أنت عار على أمريكا

عمري ما شعرت بفرح حقيقي، مروة عبد المنعم ترد على أخبار زواجها بمصطفى قمر وأحمد عزمي

بعد اعتراضات زيادة الأجرة وتحرير العقود، مصير تعديل قانون الإيجار القديم

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة، انخفاض كبير في البامية والبصل والليمون يواصلان الارتفاع

بداية موجة حارة، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

تكلفة تشغيلها يتحملها الشعب، خبير بترول يفجر مفاجأة عن قرار تصفية شركة الميثانول ومشتقاته

ننشر حيثيات الحكم على عامل الشرقية المتهم بهتك عرض الطفلة "روناء" داخل حمام عمومي (مستندات)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز المعبأ

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

روبرت بريفوست.. قصة أول بابا أمريكي في تاريخ الفاتيكان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 9 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 9 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 9 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية