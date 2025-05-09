الجمعة 09 مايو 2025
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حوادث

القبض على 3 أشخاص لانتحالهم صفة رجال أمن والاعتداء على مستأجر قطعة أرض بالمرج (فيديو)

المتهمين
المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي 3 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال أمن واقتحام قطعة أرض مملوكة لأحد الأشخاص مخصصة لإيواء الحيوانات، والاعتداء عليه بالضرب وسرقة محتوياتها بمنطقة المرج.

اقتحام قطعة أرض مملوكة لأحد الأشخاص بالمرج

ونفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله عبر أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، الذي ادعى اقتحام قوة أمنية قطعة أرض مملوكة لأحد الأشخاص بالمرج بالقاهرة، مخصصة لإيواء الحيوانات، والاعتداء عليه بالضرب وسرقة محتوياتها.


 وأوضح المصدر أن الحقيقة تكمن في أن قطعة الأرض التي تم الحديث عنها كانت مستأجرة من قبل الشاكي، إلا أن مالك الأرض باعها  لشخص آخر، وهو مالك إحدى شركات الاستيراد والتصدير، وعندما طلب المشتري إنهاء العلاقة الإيجارية، رفض الشاكي هذا الطلب، فاقتحم  ثلاثة من العاملين لدى المالك الجديد الأرض، واعتدوا على الشاكي، مدعين أنهم من القوة الأمنية في محاولة للضغط عليه لترك الأرض.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المعتدين واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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اقتحام قطعة أرض مملوكة لأحد الأشخاص بالمرج اقتحام قطعة أرض مملوكة لأحد الأشخاص مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة المرج

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