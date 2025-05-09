الجمعة 09 مايو 2025
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الشرقية بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من كشف ملابسات مشاجرة عنيفة تم تداول مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتُظهر المشاجرة نشوب اشتباك بالأيدي والأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص في إحدى مناطق المحافظة.

 

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الشرقية بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل
الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الشرقية بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 6 مايو الجاري، تلقى قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة القسم بين طرفين:

الطرف الأول: ثلاثة أشخاص، أصيبوا جميعًا بجروح متفرقة بالجسم، أما الطرف الثاني: شخص واحد، مصاب بجرح قطعي بالرأس؛ وجميعهم من سكان محافظة الشرقية. وتبيّن أن سبب المشاجرة يرجع إلى خلافات شخصية قديمة، تطورت إلى تعدٍ متبادل باستخدام الأسلحة البيضاء.

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الشرقية بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط جميع أطراف المشاجرة، وضُبط بحوزتهم ثلاثة أسلحة بيضاء استخدمت في الواقعة. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب المشاجرة كما ظهر في المقطع المتداول.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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