الجمعة 09 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إيداع الطلاب المتهمين بهتك عرض فتاة داخل مقابر قها إحدى دور الرعاية

وضع الطلاب المتهمين
وضع الطلاب المتهمين باستدراج فتاة داخل دار رعاية، فيتو

قررت نيابة قها  القليوبية وضع الـ 3 طلاب المتهمين باستدراج فتاة لمنطقة زراعية بالمقابر وهتك عرضها وتصويرها بإحدي قري مدينة قها،  داخل إحدى دور الرعاية، وكذلك عرض الفتاة والمتهمين على الطب الشرعي.

محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية لتفقد مستشفى الناس

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف حيوانية مغشوشة ومجهولة المصدر في القليوبية

إحالة الطلاب المتهمين باستدراج فتاة داخل مقابر قها  والتعدي عليها الي إحدى دور الرعاية

كانت  إحدى قرى قسم شرطة قها  شهدت حادث قيام 3 طلاب بالصف الثاني الإعدادي بإحدى مدارس القليوبية، باستدراج طالبة زميلتهم إلى مقابر القرية  وقيام أحدهما بتصويرها بهاتفه المحمول.


وألقت قوة أمنية القبض على المتهمين، وتحفظت على هواتفهم المحمولة، بعد أن تعرفت الفتاة عليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

باستدراج 3 طلاب بالصف الثاني الإعدادي طالبة وتصويرها 

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة قها، يفيد بورود بلاغ من ولي أمر فتاة بإحدى قرى دائرة قسم شرطة قها، يفيد باستدراج 3 طلاب بالصف الثاني الإعدادي طالبة بنفس الصف إلى مقابر القرية التى يقيمون بها وتعدوا عليها، وصورها أحدهم بهاتفه المحمول.

وألقت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة قها القليوبية  القبض على المتهمين الثلاثة، وتحفظت على هواتفهم المحمولة، وأجريت مواجهة بين المتهمين والمجني عليها وتعرفت عليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون للنيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القليوبية مدارس القليوبية محافظ القليوبية ادراة قها التعليمة

مواد متعلقة

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف حيوانية مغشوشة ومجهولة المصدر في القليوبية

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير مجزر كفر شكر الآلي

محافظ القليوبية يلتقي المشرفين الفائزين في بعثة حجاج الجمعيات الأهلية

ضبط 10 أطنان هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية

الأكثر قراءة

القبض على المهندس التنفيذي للشركة المسئولة عن انفجار خط الغاز الرئيسي بأكتوبر

إيناس الدغيدي تدخل على خط أزمة بوسي شلبي وأولاد محمود عبد العزيز

ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 9 مايو 2025

أول تعليق من أيمن الرمادي بعد تعادل الزمالك وسيراميكا كليوباترا

طارق الشناوي يكشف سبب أزمة بوسي شلبي مع أولاد محمود عبد العزيز

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة ناصر ماهر في مباراة سيراميكا كليوباترا

بعد خناقة على المصاريف، ربة منزل تذبح زوجها وتقطع جثته إلى أشلاء في العبور

المجددون.. محمد أبو زهرة أبرز علماء الشريعة والقانون في القرن العشرين

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز المعبأ

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة تنزانيا.. أرقام منتخب مصر في أمم أفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم ستر وجه المرأة وارتداء النقاب والبرقع والقفازين في الحج

المجددون.. محمد أبو زهرة أبرز علماء الشريعة والقانون في القرن العشرين

أحكام الحج، ما يترتب على قطع المكلف للطواف من أجل الصلاة المكتوبة وحكمها؟

المزيد
الجريدة الرسمية