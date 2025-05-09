إيداع الطلاب المتهمين بهتك عرض فتاة داخل مقابر قها إحدى دور الرعاية

قررت نيابة قها القليوبية وضع الـ 3 طلاب المتهمين باستدراج فتاة لمنطقة زراعية بالمقابر وهتك عرضها وتصويرها بإحدي قري مدينة قها، داخل إحدى دور الرعاية، وكذلك عرض الفتاة والمتهمين على الطب الشرعي.

إحالة الطلاب المتهمين باستدراج فتاة داخل مقابر قها والتعدي عليها الي إحدى دور الرعاية

كانت إحدى قرى قسم شرطة قها شهدت حادث قيام 3 طلاب بالصف الثاني الإعدادي بإحدى مدارس القليوبية، باستدراج طالبة زميلتهم إلى مقابر القرية وقيام أحدهما بتصويرها بهاتفه المحمول.



وألقت قوة أمنية القبض على المتهمين، وتحفظت على هواتفهم المحمولة، بعد أن تعرفت الفتاة عليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

باستدراج 3 طلاب بالصف الثاني الإعدادي طالبة وتصويرها

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة قها، يفيد بورود بلاغ من ولي أمر فتاة بإحدى قرى دائرة قسم شرطة قها، يفيد باستدراج 3 طلاب بالصف الثاني الإعدادي طالبة بنفس الصف إلى مقابر القرية التى يقيمون بها وتعدوا عليها، وصورها أحدهم بهاتفه المحمول.

وألقت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة قها القليوبية القبض على المتهمين الثلاثة، وتحفظت على هواتفهم المحمولة، وأجريت مواجهة بين المتهمين والمجني عليها وتعرفت عليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون للنيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

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