الجمعة 09 مايو 2025
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حوادث

تفاصيل العثور على جثة خمسيني في حالة تعفن بالحوامدية

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيقات في واقعة العثور على جثة رجل خمسيني في حالة تعفن داخل شقته بمنطقة الحوامدية، حيث أصدرت عدة قرارات هامة لكشف ملابسات الحادث.

وقررت النيابة انتداب مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للجثة وبيان الأسباب الحقيقية للوفاة، مع إعداد تقرير مفصل حول الحالة. 

كما كلفت النيابة رجال المباحث بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار الذي عُثر فيه على الجثمان، للوقوف على أي تحركات مريبة أو مشاهد قد تفيد في التحقيقات.

وشددت جهات التحقيق على سرعة ورود تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة، واستدعاء جيران المتوفى وأفراد أسرته لسماع أقوالهم، لتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الوفاة.

التحقيقات الأولية كشفت أن الجثة تعود لرجل يدعى "محمد.ع." يبلغ من العمر 54 عاما، وجد داخل منزله مرتديا ملابسه كاملة، دون وجود أي بعثرة في محتويات الشقة، ما يشير مبدئيا إلى عدم وجود عنف واضح.

وكانت البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة الحوامدية من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على الجثمان داخل إحدى الشقق السكنية. 

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة تبين أن الجثة في حالة تعفن، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة، وجاري استكمال التحقيقات لكشف حقيقة ما جرى.

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النيابة العامة بجنوب الجيزة الحوامدية مركز شرطة الحوامدية

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