الداخلية تكشف تفاصيل فيديو خطف طفل من والدته بالجيزة (فيديو)

تفاعلت وزارة الداخلية مع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من مقطع فيديو يُظهر قائد مركبة "توك توك" وبرفقته شخص آخر، أثناء محاولتهما خطف طفل كان يسير بصحبة والدته في محافظة الجيزة، وهو المقطع الذى أثار حالة من القلق بين المواطنين.

بالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى شهر يناير الماضى، وبسؤال السيدة الظاهرة بالفيديو (مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق) أفادت بأن الشخص الذى ظهر فى المقطع هو زوجها، وأنه حضر أثناء سيرها مع أطفالها وحاول جذب أحدهم، بسبب خلافات زوجية بينهما، وحدثت بينهما مشادة تعدى خلالها عليها بالضرب.

وأضافت أن المتهم تم ضبطه فى حينه، وصدر ضده حكم غيابى بالحبس والغرامة عقب انتهاء التحقيقات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم لتنفيذ الحكم، كما جرى ضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة فى الفيديو وقائدها، بالإضافة إلى الشخص القائم على نشر المقطع (مقيم بمحافظة الإسكندرية)، والذى أقر بنشره رغم علمه بقدم الواقعة، بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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