الجمعة 09 مايو 2025
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حوادث

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا

إصابة 10 أشخاص في
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص في المنيا

أصيب 10 أشخاص، إثر انقلاب ميكروباص على طريق الواحات المار بنطاق محافظة المنيا.

الأجهزة الأمنية في المنيا 


تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الواحات أمام الكيلو 80، في نطاق محافظة المنيا.

 

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالمنيا 


على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 10 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

سمالوط النموذجي في المنيا 

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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