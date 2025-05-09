الجمعة 09 مايو 2025
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حوادث

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط كميات ضخمة من المخدرات بالإسماعيلية وجنوب سيناء

ضربات استباقية جديدة
ضربات استباقية جديدة تسقط تجار الموت مصرع عنصرين

 وجهت أجهزة الأمن ضربة موجعة لعناصر شديدة الخطورة تخصصت في جلب وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة بمحافظتي الإسماعيلية وجنوب سيناء.

معلومات وتحريات دقيقة
 

أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عناصر إجرامية شديدة الخطورة بتشكيل بؤر متخصصة في جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة؛ تمهيدًا لترويجها، مع حيازتهم لأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.

 

مصرع عنصرين وضبط آخرين
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل الأمني عن مصرع عنصرين إجراميين شديدى الخطورة، سبق اتهامهما في جنايتي "مخدرات" و" شروع في قتل"، وضُبط باقي عناصر البؤر الإجرامية.

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مضبوطات بالملايين
تم العثور بحوزة المتهمين على كمية ضخمة من المواد المخدرة بلغ وزنها 488 كيلو جرامًا من الحشيش والهيدرو، إلى جانب 2 بندقية آلية، وطبنجة، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 54 مليون جنيه.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع جلب وترويج المخدرات.
 

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