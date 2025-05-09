الجمعة 09 مايو 2025
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حوادث

جهود أمنية مكثفة لحل لغز العثور على جثة شاب ملقاة بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

جثة، فيتو
جثة، فيتو

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة تاجر شاب مقتولا وملقاة بالمنطقة الصناعية بـمدينة 6 أكتوبر في ظروف غامضة.
 

العثور على جثة شاب بأكتوبر

تلقى قسم شرطة أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب مقتولا وملقاة في المنطقة الصناعية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة شاب إثر إصابته بعدة طعنات متفرقة بجسده، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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العثور على جثة شاب بأكتوبر العثور على جثة شاب مدينة 6 أكتوبر 6 أكتوبر المنطقة الصناعية الادارة العامة لمباحث الجيزة مديرية أمن الجيزة

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