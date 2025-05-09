الجمعة 09 مايو 2025
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حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية في الزمالك

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بـمنطقة الزمالك بدائرة قسم شرطة قصر النيل، دون وقوع أي إصابات.

حريق شقة سكنية بالزمالك

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة الزمالك بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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