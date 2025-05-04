مشغولات ذهبية باهظة الثمن، الأمن يكشف ملابسات سرقة فيلا في 6 أكتوبر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن سرقة محتويات فيلا بمدينة 6 أكتوبر، وضبط مرتكبي الواقعة.

لصوص فيلا 6 أكتوبر

رصدت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر مالك الصفحة من سرقة محتويات الفيلا المملوكة له بالجيزة.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بتعرضه لواقعة سرقة مشغولات ذهبية متعلقات شخصية من داخل الفيلا المملوكة له بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وأضاف بارتكابه 6 وقائع سرقة مماثلة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى 5 عملاء "سيئى النية "، وتمكن رجال الشرطة من ضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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