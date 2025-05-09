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استدرجوها إلى المقابر وصوروها، ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية

ضبط 3 طلاب هتكوا
ضبط 3 طلاب هتكوا عرض طالبة بالقليوبية، فيتو

شهدت إحدى قرى قسم شرطة قها حادث هتك عرض حيث قام 3 طلاب بالصف الثاني الإعدادي بإحدى مدارس القليوبية، باستدراج طالبة زميلتهم إلى مقابر القرية وهتك عرضها وقيام أحدهما بتصويرها بهاتفه المحمول.

وألقت قوة أمنية القبض على المتهمين وتحفظت على هواتفهم المحمولة بعد أن تعرفت عليهم الفتاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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ضبط 3 طلاب هتكوا عرض زميلتهم داخل مقابر قرية بالقليوبية

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم شرطة قها يفيد ورود بلاغ  من ولي أمر فتاة بإحدى قرى دائرة قسم شرطة قها يفيد بقيام 3 طلاب بالصف الثاني الإعدادي باستدراج طالبة بنفس الصف إلى مقابر القرية التي يقيمون بها وهتكوا عرضها وقام أحدهم بتصويرها بهاتفه المحمول.


قامت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة قها بإلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وتحفظت على هواتفهم المحمولة وتم عمل مواجهة بين المتهمين والمجني عليها وتعرفت عليهم وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيلوا للنيابة العامة فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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