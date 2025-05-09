تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص في محافظة الوادي الجديد لقيامه بالترويج لبيع أسلحة بيضاء من خلال الإنترنت، في نشاط غير قانوني ومخالف لأحكام القانون.

ضبط شخص بالوادي الجديد بتهمة الترويج لبيع أسلحة بيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، قيام المتهم – وله معلومات جنائية سابقة – باستخدام عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في عرض صور لأسلحة بيضاء بقصد بيعها، واستدراج الضحايا لتحويل مبالغ مالية عبر محفظة إلكترونية.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بمزاولة أعمال النصب والاحتيال، حيث كان يعرض صورًا لأسلحة للبيع، وعقب تحويل الضحية لقيمة الشراء أو الشحن، يقوم بحظره وعدم تسليم أي منتجات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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