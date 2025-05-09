الجمعة 09 مايو 2025
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حوادث

أسماء المصابين في حريق مصنع البلاستيك بالطالبية

حريق مصنع بلاستيك
حريق مصنع بلاستيك في الطالبية،فيتو

حصلت فيتو، على أسماء الثلاثة عمال المصابين في حريق مصنع بلاستيك بدائرة قسم شرطة الطالبية وهم: يوسف علي 18 عامًا، علي هاني 17 عامًا ومؤمن جابر الذي بلغت نسبة إصابتهم بحروق بنسبة 50 % نقلوا إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار حريق نشب داخل مصنع بلاستيك ما أسفر عن إصابة 3 عمال بحروق بالجسم وتم نقلهم للمستشفى.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مصنع بمنطقة الكونيسة.

انتقل رجال الدفاع المدني إلى محل البلاغ مدعومين بسيارات إطفاء، وتبين اشتعال النيران داخل مصنع بلاستيك مما أسفر عن إصابة 3 عمال بحروق متفرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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