الجمعة 09 مايو 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق الشركة القابضة للأدوية بالأزبكية

حريق الشركة القابضة
حريق الشركة القابضة للأدوية بالأزبكية، فيتو

انتقل فريق من المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب بالطابق الأول والثاني داخل مقر الشركة  القابضة للأدوية بشارع راتب باشا بمنطقة الأزبكية لبيان أسباب الحريق وحصر التلفيات والخسائر الناجمة عن الحريق.

 

وأجرت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة عمليات التبريد للطابق الأول والثاني داخل مقر الشركة  القابضة للأدوية بشارع راتب باشا بمنطقة الأزبكية، لمنع تجدد النيران مرة أخرى.


إخماد حريق الشركة القابضة للأدوية بالأزبكية

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب بالطابق الأول والثاني داخل مقر الشركة  القابضة للأدوية بشارع راتب باشا بمنطقة الأزبكية، دون وقوع أي إصابات.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة والمعنية بفصل التيار الكهربائي، والغاز الطبيعي عن عدة أماكن مجاورة لحريق مقر الشركة  القابضة للأدوية  بشارع راتب باشا بمنطقة الأزبكية.
 

حريق داخل الشركة القابضة للأدوية بالازبكية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي باندلاع حريق داخل مقر الشركة القابضة للأدوية بشارع راتب باشا بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

 

وبالفحص تبين نشوب حريق داخل الطابق الأول والثاني بمقر الشركة القابضة للأدوية بالعقار المكون من 12 طابقا  بشارع راتب باشا بحي الأزبكية.
 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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