الجمعة 09 مايو 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق نشب في محل بالجيزة

حريق محل، فيتو
حريق محل، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في واقعة نشوب حريق داخل محل تجاري بشارع الحجاز في محافظة الجيزة، وقررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وبيان أسبابه.

 

بلاغ بحريق محل في الجيزة 

 

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يُفيد بتصاعد ألسنة اللهب من أحد المحال بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

 

وأسفرت المعاينة الأولية عن اندلاع حريق داخل محل تجاري بشارع الحجاز، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه بعد فرض كردون أمني بمحيط المكان، دون وقوع إصابات. وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

 

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