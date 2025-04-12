أخبار مصر: إنقاذ قرية بالشرقية من حريق مستودع أنابيب، زيزو يقاضي الزمالك، قصة مؤلمة لضحية عقار الإسكندرية، الأرصاد تحذر

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

حريق هائل وانفجارات في مستودع أنابيب بقرية بيشة عامر بالشرقية (فيديو وصور)

شهدت عزبة تابعة لقرية بيشة عامر منيا القمح محافظة الشرقية، اندلاع حريق ضخم بمستودع أنابيب، وتوجهت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق.

ستاندرد آند بورز توضح موقف الدين الحكومي المصري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية

قالت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير لها إن الدين الحكومي المصري وتكلفة الدين لا يزالان مرتفعين ومن المتوقع أن يسير ضبط أوضاع المالية العامة ببطء، لا سيما في ظل الضغوط العالمية الراهنة.

أهانوه بدل ما يقدروه، إجراء قانوني من محامي زيزو ضد الزمالك

أعلن أشرف عبد العزيز، محامي أحمد مصطفى زيزو، لاعب الزمالك، اتخاذ إجراءات قانونية بشكل رسمي، ضد القلعة البيضاء.

ترامب: قد نقدم استثناءات لعدة دول من الرسوم الجمركية لكن ليس أقل من 10%

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة يمكنها تقديم استثناءات على الرسوم الجمركية الجديدة لعدد من البلدان، ولكن ليس أقل من 10% كحد أدنى.

اليوم، انطلاق معرض زهور الربيع بالجيزة بمشاركة "الفاو" لأول مرة

تتواصل الاستعدادات على قدم وساق في المتحف الزراعي بالدقي، حيث اللمسات الأخيرة تسبق انطلاق معرض زهور الربيع، الحدث الأبرز في عالم النباتات والزهور في مصر.

اليوم، اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب بالقاهرة بمشاركة 18 دولة

يعقد المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب اجتماعا في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، بالقاهرة، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.

قبل ساعات من التفاوض، ترامب: أريد أن تكون إيران "سعيدة وعظيمة" لكن بدون أسلحة نووية

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه يريد أن تزدهر إيران، لكنه لن يسمح لها بالحصول على أسلحة نووية.

47 عاما وحظها السيئ ساقها لقدرها، أول صورة لضحية العقار المنهار في الإسكندرية

شهدت منطقة اللبان التابعة لحي الجمرك في الإسكندرية أمس الجمعة، انهيار عقار قديم مكون من طابقين، وتم انتشال طفلين وفتاة على قيد الحياة من أسفل العقار المنهار، وجرى نقلهما إلى مستشفى رأس التين، لتلقي العلاج اللازم.

ستاندرد آند بورز تكشف أسباب زيادة أسعار أذون الخزانة والسندات في مصر

كشفت وكالة ستاندرد آند بورز عن أسباب زيادة أسعار أذون الخزانة والسندات في مصر قائلة إن تشديد البنك المركزي معدلات الفائدة في مارس 2024 إلى 27.25%، إلى جانب تحرير سعر الصرف، أدت إلى زيادة في أسعار أذون الخزانة المحلية وسندات الخزانة، وزيادة تكاليف خدمة الدين الحكومي المرتفعة أصلًا على رصيد مصر من الديون بالعملة المحلية، والتي يُصدر معظمها بآجال استحقاق قصيرة.

لنقص التمويل، الأمم المتحدة تخفض عدد موظفي مكتب الشؤون الإنسانية في أكثر من 60 دولة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه سيخفض عدد موظفيه البالغ 2600 في أكثر من 60 دولة بنسبة 20% بسبب "التخفيضات الوحشية" في التمويل.

حالة الطقس اليوم السبت، رياح وأمطار وبرودة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء اليوم السبت.

أحمد عبد العزيز: ينقصني التقدير الأدبي من بلدي وأتمنى الحصول على جائزة الدولة التقديرية

رغم شعبيته الجماهيرية الكبيرة في الشارع المصري والعربي، لكن الفنان أحمد عبد العزيز تحدث عن شيئ ينقصه في رحلته الفنية.

حازم إمام يكشف عن رئيس الزمالك القادم ومصير ميدو

قال حازم إمام، لاعب الزمالك السابق، وعضو لجنة التخطيط، إن إمام عاشور لاعب الأهلي لم يكن ذكيًّا في احتفاله بهدفه ضد الزمالك في الكأس.

توجيهات عاجلة من محافظ الشرقية بعد حريق مستودع لأسطوانات الغاز (صور)

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الحريق الذي نشب بمستودع لأسطوانات الغاز بعزبة بيشة عامر بمركز منيا القمح تمت السيطرة عليه بالكامل دون وقوع وفيات.

حالات الحصبة تزداد في أمريكا والمرض ينتشر في 25 ولاية

أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة رصد 712 إصابة بالحصبة على مستوى البلاد حتى الآن خلال هذا العام، مشيرة إلى تفشي المرض في 25 ولاية، منها تكساس ونيو مكسيكو.

مش عاجبها كلمة" البلد فيها قانون"، ضبط سائقة توك توك تعدت على المذيعة مرام سعيد بالشرابية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بالتعدي على المذيعة مرام سعيد بسبب كلمة البلد فيها قانون بمنطقة الشرابية.

مواعيد مباريات اليوم 12 أبريل 2025 والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة بيراميدز ضد الأهلي

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 12 أبريل 2025، إقامة العديد من المواجهات المهمة في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية.

البيت الأبيض يضع لوحة أيقونية لترامب بعد نجاته من الاغتيال بدل صورة أوباما (فيديو)

أصبحت صورة الرئيس دونالد ترامب لحظة تعرضه لمحاولة اغتياله أيقونة داخل البيت الأبيض، حيث تم مؤخرًا نقل لوحة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما من مكانها في مدخله الرئيسي، ووضع لوحة جديدة للرئيس دونالد ترامب وهو يصيح "قاتلوا" بعد نجاته من محاولة اغتيال.

الفيفا يطرح تذاكر إضافية "رخيصة" لمونديال الأندية

طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تذاكر إضافية لكافة مباريات كأس العالم للأندية، التي ستستضيفها الولايات المتحدة بين شهري يونيو ويوليو المقبلين.

حقيقي وبيطرقع، نيقولا معوض يكشف قصة صفعة ياسمين صبري ووفاء عامر في "الأميرة.. ظل حيطة" (فيديو)

ما زالت أصداء مسلسل "الأميرة.. ظل حيطة" حديث المصريين بعد الصفعتين اللتين تلقاهما النجم نيقولا معوض في مشهدين مختلفين من النجمتين وفاء عامر وياسمين صبري التي شبهها البعض بما حدث بين عماد حمدي وعبد الحليم حافظ في فيلم الخطايا.

اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة داخل دورة مياه بالعاشر من رمضان

تنظر محكمة جنايات المنصورة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم خيري صلاح "34 سنة عاطل"، بتهمة هتك عرض طفلة داخل دورة مياه بالعاشر من رمضان.

أول رد من النصر الليبي على أنباء التفاوض مع شيكابالا

علق مصدر من داخل نادي النصر الليبي على تصريحات أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، والخاصة بـمحمود عبد الرازق شيكابالا التي قال فيها إن هناك مفاوضات جدية بين النادي الليبي وشيكابالا للانتقال اليه بداية من الموسم القادم، بعقد سنوي يتخطى المليون دولار.

بعيدًا عن السياسة، البيت الأبيض يتحول إلى مسرح لأحداث غريبة، شاهد ما حدث

تحول مقر الرئاسة الأمريكية إلى مسرح لأحداث غريبة، حيث وجد الصحفيون أنفسهم أمس الجمعة يتعاملون مع زوار غير متوقعين، في مشاهد طريفة أنهت أسبوعا حافلا بالتوترات السياسية والتجارية.

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