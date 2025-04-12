47 عاما وحظها السيئ ساقها لقدرها، أول صورة لضحية العقار المنهار في الإسكندرية

شهدت منطقة اللبان التابعة لحي الجمرك في الإسكندرية أمس الجمعة، انهيار عقار قديم مكون من طابقين، وتم انتشال طفلين وفتاة على قيد الحياة من أسفل العقار المنهار، وجرى نقلهما إلى مستشفى رأس التين، لتلقي العلاج اللازم.



فيتو حصلت على أول صورة للسيدة رباب ضحية العقار المنكوب بشارع الغزالي بمنطقة اللبان في الإسكندرية.

وانتقل الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، واللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، واللواء بهاء زحير، مدير إدارة البحث الجنائي، رفقة الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث لمتابعة جهود الإنقاذ.



وتبين من المعاينة انهيار عقار مكون 3 طوابق مأهول بالسكان، فيما انتشلت قوات الحماية المدنية، 3 أطفال " ولدين وبنت" على قيد الحياة من أسفل أنقاض عقار اللبان المنهار وجرى نقلهم إلى مستشفى رأس التين، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن المصابين هم كل من "نوح رامي محمد عبد المنعم 4 شهور، ومنة صبري حسين 15 سنة، ومحمد صبري حسين ٦ سنوات"، فيما تواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، البحث عن سيدة مفقودة أسفل أنقاض العقار المنهار بحي الجمرك.



وفاة سيدة والقدر ينقذ زوجها وابنتيها

كما تم انتشال جثمان سيدة متوفاة تدعى رباب إبراهيم ٤٧ عامًا، من تحت الأنقاض بعد أن دخلت المنزل قبل الانهيار بعد دقائق، في حين نجا زوجها وابنتيها، والذين تأخروا وأتوا بعد الانهيار مباشرة.

وأجرى المستشار عبد الله شهاب، وكيل نيابة اللبان في الإسكندرية، معاينة لموقع العقار المنهار، وسماع أقوال شهود العيان وطلب ملف.

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