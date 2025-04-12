حالات الحصبة تزداد في أمريكا والمرض ينتشر في 25 ولاية

أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة رصد 712 إصابة بالحصبة على مستوى البلاد حتى الآن خلال هذا العام، مشيرة إلى تفشي المرض في 25 ولاية، منها تكساس ونيو مكسيكو.

وأفادت إدارة الصحة في ولاية تكساس برصد 541 حالة إصابة بالحصبة في الولاية، بزيادة 36 حالة عن إحصائها السابق في 8 أبريل، في وقت تكافح أمريكا تفشيًا للمرض الذي يصيب الأطفال.



وبحسب إدارة خدمات الصحة في تكساس، فإن عدد الحالات في مقاطعة جاينز، وهي مركز تفشي المرض، ارتفع إلى 355، في زيادة عن 328 الثلاثاء.

وتوفي طفلان لم يحصلا على التطعيم من المرض، ولم يكونا يُعانيان من أي مشكلات صحية كامنة، بسبب الحصبة في تكساس الأسبوع الماضي، إحداهما فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات.

وأبلغت ولاية نيو مكسيكو عن حالتين إضافيتين منذ آخر تحديث لها، الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الإصابات في الولاية إلى 58.



وقال وزير الصحة روبرت كينيدي في اجتماع للحكومة بثه التلفزيون الخميس إن حالات الحصبة ترتفع على الصعيد الوطني، لكن الفيروس لا يزال ينتشر في الغالب في الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم وأن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعادت نشر فريق في غرب تكساس.

وقد سجلت الولايات المتحدة بالفعل حالات إصابة بالحصبة هذا العام أكثر من ضعف عدد الحالات التي تم تسجيلها خلال 2024 بأكمله.

كما سجلت ولاية تكساس معظم هذه الحالات، حيث سجلت 541 حالة إصابة. وتشمل حالات الإصابة في تكساس طفلين في سن المدرسة الابتدائية لم يتم تطعيمهما وتوفيا بسبب أمراض مرتبطة بالحصبة بالقرب من مركز تفشي المرض في منطقة غرب تكساس الريفية، مما دفع كينيدي إلى زيارة المنطقة يوم الأحد.

وكان الشخص الثالث الذي توفي شخص بالغ في نيو مكسيكو لم يتلق التطعيم أيضا.



الولايات الأكثر في تفشي المرض

وتشمل الولايات الأخرى التي تشهد تفشي المرض - وهو ما يعرف بوجود ثلاث حالات أو أكثر - نيو مكسيكو وإنديانا وكانساس وأوهايو وأوكلاهوما.

وأبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة اليوم الجمعة عن إجمالي 712 إصابة بالحصبة على مستوى البلاد حتى الآن هذا العام في 25 ولاية، منها تكساس ونيو مكسيكو.

يذكر أن مرض الحصبة ينجم عن فيروس شديد العدوى ينتقل عبر الهواء وينتشر بسهولة عندما يتنفس الشخص المصاب أو يعطس أو يسعل.

ويمكن الوقاية من الحصبة من خلال اللقاحات، وكان يعتقد أنه قد تم القضاء عليه في الولايات المتحدة منذ عام 2000.

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