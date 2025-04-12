السبت 12 أبريل 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم السبت، رياح وأمطار وبرودة

سقوط أمطار،فيتو
سقوط أمطار،فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء اليوم السبت.

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كما حذرت الأرصاد الجوية من فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن  يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:14 

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