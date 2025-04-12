مواعيد مباريات اليوم 12 أبريل 2025 والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة بيراميدز ضد الأهلي
مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 12 أبريل 2025، إقامة العديد من المواجهات المهمة في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية.
وجاءت مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة كالتالي:
مواعيد مباريات الدوري المصري
بيراميدز ضد الأهلي - الساعة: 7م مساء بتوقيت مصر، 8م مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أون سبورتس 1
مواعيد مباريات دوري أدنوك
خورفكان ضد البطائح- الساعة: 3.55م مساء بتوقيت مصر، 4.55 م مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 2
العين ضد العروبة - الساعة: 3.55م مساء بتوقيت مصر، 4.55 م مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية
الوصل ضد الوحدة - الساعة: 6.30م مساء بتوقيت مصر، 7.30 م مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس - الساعة: 1.30م مساء بتوقيت مصر، 2.30 م مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
برايتون ضد ليستر سيتي - الساعة: 4 م مساء بتوقيت مصر، 5م مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2
آرسنال ضد برينتفورد -الساعة: 6.30م مساء بتوقيت مصر، 7.30 م مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
سيلتا فيجو ضد إسبانيول -الساعة: 6.30م مساء بتوقيت مصر، 7.30 م مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3
ليجانيس ضد برشلونة - الساعة: 9م مساء بتوقيت مصر، 10م مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
إنتر ميلان ضد كالياري -الساعة: 6م مساء بتوقيت مصر، 7م مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 1
يوفنتوس ضد ليتشي- الساعة: 8.45م مساء بتوقيت مصر، 9.45م مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1
مواعيد مباريات دوري روشن السعودي
الخليج ضد الفتح -الساعة: 5.35م مساء بتوقيت مصر، 6.35م مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC اكسترا 2
الفيحاء ضد القادسية -الساعة: 6 م مساء بتوقيت مصر، 7 م مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC إكسترا 1
النصر ضد الرياض- الساعة: 8م مساء بتوقيت مصر، 9م مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC
مواعيد مباريات الدوري الألماني
باير ليفركوزن ضد يونيون برلين -الساعة: 3.30م مساء بتوقيت مصر، 4.30م مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5
بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند - الساعة: 6.30م مساء بتوقيت مصر، 7.30م مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
موناكو ضد مارسيليا - الساعة: 5م مساء بتوقيت مصر، 6م مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4
ستراسبورج ضد نيس- الساعة: 9.05م مساء بتوقيت مصر، 10.05م مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4
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