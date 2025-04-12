مش عاجبها كلمة" البلد فيها قانون"، ضبط سائقة توك توك تعدت على المذيعة مرام سعيد بالشرابية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بالتعدي على المذيعة مرام سعيد بسبب كلمة البلد فيها قانون بمنطقة الشرابية.

التعدي على المذيعة مراد سعيد

كان قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من المذيعة مرام سعيد تفيد بتعرضها للتعدي من قبل فتاة تعمل سائقة “توكتوك” بمنطقة الشرابية.

حيث تم تشكيل فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على تفاصيل وحقيقة الواقعة.

وكانت المذيعة مرام سعيد استغاثت بالجهات المختصة بعد تعرضها للتعدي من فتاة تعمل سائقة “توكتوك” بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية التعدي على المذيعة مراد سعيد.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكتبت المذيعة مرام سعيد، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “سواقين التكاتك من ضمنهم بنت سايقة توكتوك اتهجموا عليَّ ومش عاجبهم كلمة إن البلد فيها قانون، طب البلد فيها قانون على فكرة”.

وأكملت المذيعة مرام سيعد منشورها: "وحاليًّا القسم بياخد إجراءاته القانونية شكرًا جدًّا ليهم وهنزلكم باقي التفاصيل لما أخرج من القسم، واخد إجراءاتي القانونية".

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