السبت 12 أبريل 2025
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أخبار مصر

اليوم، اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب بالقاهرة بمشاركة 18 دولة

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
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يعقد المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب اجتماعا في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، بالقاهرة، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.

 

تأسيس اتحاد الأطباء العرب في عام 1962

ويُعدّ هذا الاجتماع حدثًا استثنائيًّا في مسيرة الاتحاد، حيث يشارك فيه للمرة الأولى ممثلو النقابات والجمعيات الطبية من 18 دولة عربية، في أكبر تجمع مهني عربي للأطباء منذ تأسيس اتحاد الأطباء العرب في عام 1962.

ومن المقرر أن يشهد هذا اللقاء انطلاقة جديدة نحو تعزيز العمل العربي المشترك في القطاع الصحي، ولم الشمل وتوحيد صفوف الأطباء العرب، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية في المنطقة العربية.

 

كما يبحث الاجتماع مناقشة سبل دعم ومساندة القطاع الصحي في غزة، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها، وذلك من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات الطبية العربية، وتقديم المساعدات العاجلة، وتنظيم جهود علاج الجرحى والمصابين، بما يعكس التزام اتحاد الأطباء العرب بمسؤوليته الإنسانية والمهنية تجاه الأشقاء في فلسطين.

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