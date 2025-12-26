الجمعة 26 ديسمبر 2025
رياضة

صلاح يسجل هدف التقدم لـ منتخب مصر في شباك جنوب إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر


سجل محمد صلاح هدف التقدم لصالح منتخب مصر أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في الدقيقة 45 من ركلة جزاء خلال المباراة التي تقام بينهم اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تقام فعالياتها في المغرب. 

وبعد مرور 5 دقائق من عمر المباراة، تبادل الفريقان الكرة، حيث حاول كل منتخب تسجيل هدف التقدم لكن لم تكلل محاولاتهما بالنجاح. 

وفي الدقيقة 10 ضاعت فرصة هدف للمنتخب المصري بعد كرة عرضية من محمد هاني مرت من أمام محمد صلاح داخل منطقة جزاء منتخب إفريقيا. 

وفي الدقيقة 18، أرسل زيزو كرة عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت من أمام لاعبي المنتخب الوطني. 

وفي الدقيقة 21 سدد عمر مرموش ركلة حرة، مرت من بجوار مرمي منتخب جنوب إفريقيا. 

وفي الدقيقة 29 كاد أن يسجل منتخب جنوب إفريقيا بعدما سيطر اللاعب فوستر علي الكرة وسددها علي مرمي الشناوي لكن تصدي لها حارس منتخب مصر. 

تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا  

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة جنوب إفريقيا كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - تريزيجيه.

بدلاء منتخب مصر

ويجلس علي مقاعد بدلاء منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا كل من: أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) – حسام عبد المجيد (4)  - أحمد عيد (24) –خالد صبحي (2) - أحمد فتوح (13)  – محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (18) – محمود صابر (27) - إمام عاشور (8) – مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20)  – صلاح محسن (9)  – مصطفى محمد (11).

تشكيل جنوب إفريقيا أمام مصر 

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: أوبري موديبا - مبيكيزيلي مبوكازي - سيابونجا نجيزانا - خوليسو موداو

خط الوسط: سفيبيلو سيثول - تيبوهو موكوينا - ثالينتي مباثا

خط الهجوم: تشيبانج موريمي - ليلي فوستر - أوسوين أبوليس.

ترتيب المجموعة الثانية

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية بجانب، جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي 

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي:

1ـ جنوب إفريقيا ـ 3 نقاط 

2ـ منتخب مصر ـ 3 نقاط 

3ـ منتخب زيمبابوي ـ نقطة 

4ـ منتخب أنجولا ـ نقطة 

