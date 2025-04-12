بعيدًا عن السياسة، البيت الأبيض يتحول إلى مسرح لأحداث غريبة، شاهد ما حدث

تحول مقر الرئاسة الأمريكية إلى مسرح لأحداث غريبة، حيث وجد الصحفيون أنفسهم أمس الجمعة يتعاملون مع زوار غير متوقعين، في مشاهد طريفة أنهت أسبوعا حافلا بالتوترات السياسية والتجارية.

وأظهر مقطع فيديو حمامة كبيرة وهي تحاول الجلوس على رأس مراسل "فوكس نيوز" بيتر دوسي أثناء تقديمه تقريره المباشر صباحا. فانحنى المراسل فزعا وهو يصرخ: "إنها على رأسي!"، بينما انفجر زملاؤه في الاستوديو ضاحكين.

A bird just landed on Peter Doocy's head on live television outside the White House:



"President Trump, if you're watching upstairs, we got to do something about these birds!"



Handled it like a pro 🤣

pic.twitter.com/HymZE62xJ8 — Benny Johnson (@bennyjohnson) April 11, 2025

ولم تكن الطيور الوحيدة التي قررت الظهور، ففي قاعة الإعلام، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أنه تم رصد فأر في المكان، قائلة بنبرة هزلية: "أتمنى أن يكون أحدهم قد تعقبه كي لا يفاجئنا أثناء المؤتمر!"، مما دفع الصحفيين للنظر بين أقدامهم خوفا من ظهور الزائر الصغير.

وجاءت هذه المواقف المضحكة كاستراحة محارب من أخبار الأسبوع الجادة التي تمحورت حول القرارات التجارية الحاسمة. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على معظم الواردات، مع الإبقاء على الرسوم المرتفعة على الصين، والتي بلغت 145%.

ويبدو أن الحياة البرية وجدت في البيت الأبيض موطنا مثاليا لها. فالتقارير تشير إلى معاناة المبنى التاريخي من زوار غير مرغوبين منذ سنوات، بدءا من الحشرات والزواحف وصولا إلى الرائحة الكريهة التي انتشرت مؤخرا بسبب جيفة حيوان في أحد الممرات.

واللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تختلط فيها السياسة بالطبيعة في هذا المقر. ففي ذكرى لا تنسى، قام فأر ضخم بجولة استعراضية في حديقة الورود خلال فعالية رسمية في عام 2020، ليصبح نجما غير متوقع في قلب المشهد السياسي الأمريكي.

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