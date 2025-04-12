حقيقي وبيطرقع، نيقولا معوض يكشف قصة صفعة ياسمين صبري ووفاء عامر في "الأميرة.. ظل حيطة" (فيديو)

ما زالت أصداء مسلسل "الأميرة.. ظل حيطة" حديث المصريين بعد الصفعتين اللتين تلقاهما النجم نيقولا معوض في مشهدين مختلفين من النجمتين وفاء عامر وياسمين صبري التي شبهها البعض بما حدث بين عماد حمدي وعبد الحليم حافظ في فيلم الخطايا.

وعن كواليس الصفعتين قال النجم نيقولا معوض خلال حواره في برنامج "أون سيت" المذاع عبر قناة ON: "أنا شايف إن ده كان لازم يحصل في نهاية قصة أسامة وزينب، وأنا أكتر واحد كنت حريص وعايز القلم يحصل، لازم تدي الناس الحاجة اللي استنوها على مدى 15 حلقة".

وأضاف: "أول حاجة أسامة يستاهل، وكدراما الناس منتظرة انتقام زينب من أسامة، ومفيش حاجة تهين الراجل أكثر من إن الست تديه قلم على وشه".

وتابع: "أستاذة وفاء كانت شايلة همي وعدنا المشهد مرتين تلاتة، لكن قلت لها اضربي براحتك".

وردًّا على سؤال كيف كانت الكواليس عقب مشهد "القلم"، قال نيقولا معوض: "قلم ياسمين (زينب) طبعًا كان أقوى علشان بيجرح، ويمكن صوت ياسمين وهي بتقول سوري طالع في المشهد مع النهاية، من كتر ما هي شايلة هم".

مسلسل "الأميرة - ضل حيطة" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، نضال الشافعي، مها نصار، هند عبد الحليم، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

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