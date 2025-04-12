السبت 12 أبريل 2025
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حريق هائل وانفجارات في مستودع أنابيب بقرية بيشة عامر بالشرقية (فيديو وصور)

حريق ضخم في مستودع
حريق ضخم في مستودع انابيب بالشرقية،فيتو

شهدت عزبة تابعة لقرية بيشة عامر منيا القمح محافظة الشرقية، اندلاع حريق ضخم بمستودع أنابيب، وتوجهت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق.

السيطرة على حريق حظيرة مواشي في الشرقية (صور)

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا باندلاع حريق بمستودع غاز بعزبة تابعة لقرية بيشة عامر التابعة لمركز منيا القمح.

وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان الحادث وتم التعامل مع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

دفعت الحماية المدنية بالشرقية بـ 5 سيارات إطفاء حتى الآن إلى موقع حريق هائل نشب في مستودع أنابيب بعزبة الأشقر لمكافحة ألسنة اللهب فيما سمع دوي انفجارات أسطوانات البوتاجاز.

حريق يلتهم مستودع انابيب بمنيا القمح،فيتو
حريق يلتهم مستودع أنابيب بمنيا القمح، فيتو

إرشادات الحماية المدنية

وتقول إدارة الحماية المدنية: إن الحرائق تنتج عن مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

حريق يلتهم مستودع انابيب بمنيا القمح،فيتو1
حريق يلتهم مستودع أنابيب بمنيا القمح، فيتو

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

 

حريق يلتهم مستودع انابيب بمنيا القمح،فيتو2
حريق يلتهم مستودع أنابيب بمنيا القمح، فيتو

أسباب الحريق: كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية 

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت في متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون له.

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حريق يلتهم مستودع أنابيب بمنيا القمح، فيتو

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

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