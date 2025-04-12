أحمد عبد العزيز: ينقصني التقدير الأدبي من بلدي وأتمنى الحصول على جائزة الدولة التقديرية

رغم الشعبية الجماهيرية الكبيرة في الشارع المصري والعربي، لكن الفنان أحمد عبد العزيز تحدث عن شيئ ينقصه في رحلته الفنية.

وقال الفنان أحمد عبد العزيز خلال لقائه مع الإعلامي عبد العزيز أحمد في برنامج "بالمايك والقلم" المذاع عبر قناة الظفرة الإماراتية: "التقدير مهم جدًّا للفنان لكن أحيانا أشعر أنه ينقصني بعض التقدير الأدبي من بلدي".

وعن الجائزة التي يتطلع للحصول عليها، أضاف أحمد عبد العزيز: "جائزة الدولة التقديرية".

وتابع: "بالنسبة لي تقدير الناس في الشارع هو التقدير الحقيقي".

واستطرد: "الجمهور أهم من الجوائز، ونجاح المسلسل في الشارع، لكن السوشيال ميديا فيها كلام، ومش شرط تكون بنفس مصداقية الشارع".

شارك الفنان أحمد عبد العزيز في رمضان الماضي بمسلسل "فهد البطل"، بطولة أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبدالعزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

وعرض له ايضا في رمضان مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة رانيا يوسف، أحمد عبد العزيز، صلاح عبد الله، ميار الغيطي، محمد سليمان، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، ملك قورة، وتأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

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