قبل ساعات من التفاوض، ترامب: أريد أن تكون إيران "سعيدة وعظيمة" لكن بدون أسلحة نووية

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه يريد أن تزدهر إيران، لكنه لن يسمح لها بالحصول على أسلحة نووية.



وقال ترامب في تصريحات صحفية على متن طائرة الرئاسة الأمريكية “إير فورس وان”: "أريد أن تكون إيران دولة سعيدة وعظيمة ورائعة. لكن لا يمكنهم امتلاك أسلحة نووية".

أتى تصريح الرئيس الأمريكي قبل ساعات من لقاء مبعوثه ستيف ويتكوف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سلطنة عمان، اليوم السبت، لإجراء مفاوضات نووية من المتوقع أن تكون صعبة.

وكان تقرير لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، قال إن ترامب "مستعد لتقديم تنازلات" من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، وذلك نقلًا عن مسؤول في إدارته.

ويصر ترامب على ضرورة إبرام إيران اتفاقًا سريعًا يمنعها من امتلاك سلاح نووي وإلا ستواجه ضربات عسكرية، لكن طهران لا تثق بالرئيس الأمريكي الذي انسحب من اتفاق نووي سابق خلال ولايته الأولى.

وصرح مسؤولان أمريكيان لـ"أكسيوس"، أنهما غير متأكدين بعد مما يمكن توقعه من الإيرانيين، خلال المحادثات المقررة في سلطنة عمان السبت.

وقال أحد المسؤوليْن: "السؤال الرئيسي الذي نريد إجابة عليه من الإيرانيين، هو ما إذا كانت لديهم الإرادة السياسية لإجراء نقاش جاد، حتى لا نضطر للجوء إلى البديل الآخر".

وأضاف المسؤول أن "ترامب مستعد لتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن طهران "لا تصدر أحكامًا مسبقة. لا نتكهن. نعتزم تقييم نوايا الطرف الآخر وحلها يوم السبت. سنفكر في الأمر ونرد بناء على ذلك".

وأضاف بقائي أن "على الولايات المتحدة أن تقدر حقيقة أن إيران تعطي الدبلوماسية فرصة حقيقية، رغم ضجيج المواجهة الذي يثيره ترامب".

وصرح مصدر مطلع على التفاصيل لموقع "أكسيوس"، أنه من المفترض أن تبدأ محادثات السبت بشكل غير مباشر، ثم تنتقل على الأرجح إلى مفاوضات مباشرة في وقت لاحق من اليوم ذاته إذا كان الاجتماع الأولي إيجابيًّا.

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