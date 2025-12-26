أستاذ بجامعة هارفارد يكشف 10 إنجازات علمية مذهلة لعلاج السكر في 2025

18 حجم الخط

مع نهاية عام 2025، كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ علاج السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة هارفارد، عن حصاد العام في مجال مرض السكر حيث كان عام ٢٠٢٥ عاما مليئا بالإنجازات العلمية الكبيرة في مجال مرض السكر، من شأنها تغيير مستقبل علاج هذا المرض المزمن بشكل جذري.

إنجازات علمية مذهلة في علاج السكر لعام 2025

ورصد الدكتور أسامة حمدي أستاذ علاج السكر أبرز عشرة تطذورات علمية تستحق الاحتفاء تتضمن:

١- التعافي من مرض السكر من النوع الثاني



في خطوة تاريخية، نشر فريق بحثي بقيادة د. حمدي أول ورقة علمية توضح الطرق المختلفة للتعافي من مرض السكر من النوع الثاني خلال السنوات الخمس الأولى من التشخيص (Diabetes Remission).

من أبرز البرامج الناجحة برنامج DROP أو Diabetes Remission Outcome Program التابع لمركز جوزلين بجامعة هارفارد، والذي أظهر نتائج مذهلة: نحو ٨٠٪؜ من المشاركين تمكنوا من التوقف تمامًا عن جميع أدوية السكر بعد عامين ونصف، مع استمرار معدل السكر التراكمي تحت ٦.٥٪؜.

ومن المتوقع قريبًا أن يبدأ تطبيق هذا البرنامج في مصر.



٢- أدوية خفض الوزن العالية الفاعلية



نجحت التجارب السريرية لأدوية جديدة لخفض الوزن، ومن أبرزها دواء ريتاتروتيد (Retatrutide) الذي حقق انخفاضًا في الوزن يصل إلى ٢٨.٥٪؜، أي بمستوى مماثل أو يزيد عن نتائج جراحات خفض الوزن.

ومن المنتظر أن يتم اعتماد هذا الدواء رسميًا للنصف الأول من عام ٢٠٢٦ ليصبح متاحًا عالميًا.



٣- دواء خفيف الثمن لخفض الوزن والسكر عن طريق الفم



نجحت التجارب الأولى لدواء Orforglipron الذي يُستخدم عن طريق الفم ويخفض الوزن والسكر من دون الحاجة لأي بروتين، مما يجعله سهل الإنتاج ومنخفض التكلفة.

ومن المتوقع أن يحصل على الموافقة النهائية في عام ٢٠٢٦ ليكون متاحًا لجميع المرضى حول العالم.



٤- إنسولين الاستنشاق للأطفال



شهد العام نجاح تجارب Afrezza، وهو إنسولين يستنشق للأطفال، مع موافقة متوقعة على استخدامه رسميًا في عام ٢٠٢٦. يتميز هذا الإنسولين بسهولة الاستعمال، ويؤدي وظيفة مماثلة للإنسولين قصير المفعول بالحقن، مع تقليل خطر انخفاض السكر الحاد وزيادة الوزن



٥- بنكرياس صناعي مبتكر للنوع الأول من السكر



تم تطوير بنكرياس صناعي جديد يحمل اسم Twiist، يوفر تحكمًا دقيقًا في مستويات السكر بين ٨٧ و١٥٠، وهو تحسن كبير مقارنة بالأجهزة السابقة التي كانت تحدد مستوى السكر بين ١١٠ و١٥٠ فقط.

كما يضخ الإنسولين بعد الوجبات بسرعات متفاوتة بحسب نوع النشويات في الطعام (الخبز، الأرز، البطاطس)، ويتميز بصغر الحجم وإمكانية لصقه على الجلد أو وضعه في الجيب.

الجهاز متاح حاليًا في الولايات المتحدة، وسيسعى فريق البحث لتوفيره في مصر قريبًا.



٦- علاج السكر بالخلايا الجزعية



تستمر الأبحاث السريرية لعلاج النوع الأول من السكر باستخدام خلايا جزعية مخلّقة خارج الجسم لتشابه خلايا البنكرياس الطبيعية، في تحقيق نجاحات مهمة.

حتى الآن، أُعلن عن ١٢ حالة شاركت في التجارب، وتمكن ١٠ منهم من التوقف عن الإنسولين تمامًا، ووصل جميعهم إلى سكر تراكمي أقل من ٧٪؜.

يعرف هذا العلاج باسم Zimislecel ومن المتوقع اعتماده قبل عام ٢٠٢٨ للمرضى من النوع الأول الذين يعانون انخفاضات حادة في السكر.



٧- زرع خلايا بنكرياس معدلة جينيًا دون مثبطات مناعة



تشير الدراسات الأولية إلى إمكانية زرع خلايا بنكرياس مخلّقة من الخلايا الجزعية بعد تعديل جيني، دون الحاجة لاستخدام أدوية تثبيط المناعة، وهو ما يفتح آفاقًا واعدة لعلاج أكثر أمانًا وسهولة في المستقبل، رغم أن الأبحاث ما زالت في مراحلها المبكرة.



٨- أجهزة قياس السكر المزروعة تحت الجلد لمدة عام



تم استخدام جهاز جديد يسمى Senseonic أو Eversense يمكن زراعته تحت الجلد ويستمر لمدة عام كامل قبل الحاجة لتغييره.

الجهاز الجديد أكثر دقة من الإصدارات السابقة التي كانت تعمل ٣ أشهر فقط، ومن المتوقع دمجه مع البنكرياس الصناعي في عام ٢٠٢٦ لتعزيز مراقبة السكر بدقة وسهولة.



مرض السكر

٩- أدوية جديدة لخفض الوزن والسكر بطرق مبتكر



وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخرًا على دواء oral Wegovy لعلاج السمنة، والذي يمكن أن يحقق انخفاضًا في الوزن يصل إلى ١٣٪؜ خلال عام.

هذا الدواء يعتبر جرعة أعلى من مادة السيماجلوتيد Semaglutide الموجودة في أدوية مثل Ozempic وRybelsus، ويستخدم عن طريق الفم بطريقة مريحة.



١٠- الذكاء الاصطناعي في الوقاية من مضاعفات السكر



شهد العام تطورًا كبيرًا في استخدام الذكاء الاصطناعي لتوقع مضاعفات مرض السكر ووضع برامج متكاملة للوقاية منها وعلاجها، مما يفتح مجالًا جديدًا لتطبيق التكنولوجيا بدقة في الطب وتحسين جودة حياة المرضى.



وقال الدكتور أسامة حمدي:"مرحبًا بالعلم في أوج مجده، وشكرًا لكل الباحثين الجادين في هذا المجال؛ فالغد أفضل بإذن الله، بفضل علمهم وجهودهم في البحث العلمي."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.