ستاندرد آند بورز توضح موقف الدين الحكومي المصري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية

ستاندرد آند بورز، قالت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير لها إن الدين الحكومي المصري وتكلفة الدين لا يزالان مرتفعين ومن المتوقع أن يسير ضبط أوضاع المالية العامة ببطء، لا سيما في ظل الضغوط العالمية الراهنة.

التوقعات المستقرة توازن بين التزام مصر بالإصلاحات المالية والاقتصادية وتأثرها بانخفاض النمو العالمي

وأوضحت الوكالة أن هذه التوقعات المستقرة توازن بين التزام مصر بالإصلاحات المالية والاقتصادية وتأثرها بانخفاض النمو العالمي، واحتمالية تقلب ظروف التمويل الخارجي.

وكالة ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف مصر عند “B-/B”

كما قررت وكالة ستاندرد آند بورز S&P Global للتصنيف الائتماني، تثبيت تصنيف مصر عند “B-/B” درجة مع تعديل نظرتها المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.

الخطوات المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية

وأضافت أن الخطوات المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية التي تم اتخاذها مؤخرًا، تسببت في تقلبات كبيرة في الأسواق العالمية ونظرًا للعجز المالي والخارجي المزدوج لمصر، وارتفاع متطلبات الاقتراض الإجمالية، وارتفاع تكلفة ديونها، دفعت الصدمة العالمية الجديدة الوكالة إلى تعديل نظرتها المستقبلية بشأن التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر.

رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة

كانت الإدارة الأمريكية فرضت رسومًا جمركية جديدة على السلع المستوردة من جميع دول العالم تقريبًا في اليوم الثاني من أبريل وتجاوزت الرسوم الجمركية التوقعات من حيث الحجم والنطاق، مع عواقب غير مؤكدة النمو العالمي والأسواق المالية، بحسب الوكالة.

وأوقفت الإدارة الأمريكية رفع معدلات الرسوم الجمركية على جميع الدول باستثناء الصين يوم التاسع من أبريل، لكنها أبقت على حد أدنى للرسوم الجمركية بنسبة 10% على جميع الدول.

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