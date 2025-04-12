ستاندرد آند بورز تكشف أسباب زيادة أسعار أذون الخزانة والسندات في مصر

ستاندرد آند بورز، كشفت وكالة ستاندرد آند بورز عن أسباب زيادة أسعار أذون الخزانة والسندات في مصر قائلة إن تشديد البنك المركزي معدلات الفائدة في مارس 2024 إلى 27.25%، إلى جانب تحرير سعر الصرف، أدت إلى زيادة في أسعار أذون الخزانة المحلية وسندات الخزانة، وزيادة تكاليف خدمة الدين الحكومي المرتفعة أصلًا على رصيد مصر من الديون بالعملة المحلية، والتي يُصدر معظمها بآجال استحقاق قصيرة.

الوكالة تعدل نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة، وتثبت تصنيفها الائتماني عند "B-/B"

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة، وتثبت تصنيفها الائتماني عند "B-/B".

وأضافت الوكالة أن متطلبات التمويل الخارجية والداخلية المرتفعة لمصر تجعلها عرضة للتقلبات الحالية في الأسواق المالية العالمية.

التوقعات توازن بين التزام مصر بالإصلاحات والتعرض لتباطؤ النمو العالمي

وأشارت الوكالة إلى أن التوقعات توازن بين التزام مصر بالإصلاحات والتعرض لتباطؤ النمو العالمي وتقلبات ظروف التمويل.

وأضافت أن الخطوات المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية التي تم اتخاذها مؤخرًا، تسببت في تقلبات كبيرة في الأسواق العالمية، ونظرًا للعجز المالي والخارجي المزدوج لمصر، وارتفاع متطلبات الاقتراض الإجمالية، وارتفاع تكلفة ديونها، دفعت الصدمة العالمية الجديدة الوكالة إلى تعديل نظرتها المستقبلية بشأن التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر.

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