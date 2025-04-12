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رياضة

أول رد من النصر الليبي على أنباء التفاوض مع شيكابالا

شيكابالا، فيتو
شيكابالا، فيتو

علق مصدر من داخل نادي النصر الليبي على تصريحات أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، والخاصة بـمحمود عبد الرازق شيكابالا التي قال فيها إن هناك مفاوضات جدية بين النادي الليبي وشيكابالا للانتقال اليه بداية من الموسم القادم، بعقد سنوي يتخطى المليون دولار.

وأكد أحمد حسن أن هناك جلسة جمعت اللاعب ورئيس النادي الليبي وتم الاتفاق على كل شيء، ليعلق مصدر على هذا الأمر.

وبعد هذه التصريحات نفى مصدر مسؤول داخل نادي النصر الليبي، صحة ما تم تداوله بشأن التعاقد مع محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أنه لم يتوصل لأي اتفاق مع اللاعب، نافيًا وجود مفاوضات حالية لضمه، مؤكدًا في نفس الوقت على أن اسم شيكابالا غير مطروح ضمن خطط الفريق في هذه المرحلة.

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نادي النصر الليبي أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق محمود عبد الرازق شيكابالا

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