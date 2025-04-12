اليوم، انطلاق معرض زهور الربيع بالجيزة بمشاركة "الفاو" لأول مرة

تتواصل الاستعدادات على قدم وساق في المتحف الزراعي بالدقي، حيث اللمسات الأخيرة تسبق انطلاق معرض زهور الربيع، الحدث الأبرز في عالم النباتات والزهور في مصر.



تجهيزات على قدم وساق

وتواصل فرق العمل الليل بالنهار لضمان جاهزية كل ركن في المعرض، من تنسيق الحدائق وتجهيز أجنحة العارضين إلى وضع اللمسات الجمالية التي تليق بهذا الحدث السنوي.

وينطلق معرض زهور الربيع الـ 92 اليوم 12 أبريل في المتحف الزراعي بالدقي.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن اختيار هذا الموعد هو عودة لمعرض الزهور إلى موعده الطبيعي بالتزامن مع احتفالات مصر بأعياد الربيع وشم النسيم حتى يستعيد مكانته التاريخية.



وقال علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إنه تنفيذا لتوجيهات الوزير تم إعداد وتجهيز المتحف الزراعي حتى يكون جاهزًا لاستقبال هذا الحدث الكبير وإتاحة أكبر مساحة للعارضين بالإضافة إلى تسهيل إجراءات ورسوم الاشتراك في المعرض مشيرًا إلى إقبال منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل على المشاركة في النسخة الحالية للمعرض.



وأضاف أن وزير الزراعة يتابع الاستعدادات للمعرض حيث يسعى لجعله معرضا دوليا يسهم في النهوض بصناعة الزهور لدعم المزارعين وكذلك زيادة حصيلة مصر الدولارية من تصدير نباتات الزينة والزهور وفتح أسواق جديدة لها في دول العالم.



والجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" كانت قد أعلنت ولأول مرة اشتراكها في تنظيم معرض زهور الربيع في نسخته القادمة.



ويعد المعرض هذا العام تجربة فريدة للزوار، حيث يضم تشكيلة واسعة من النباتات والزهور النادرة، بالإضافة إلى مستلزمات الحدائق وأحدث التقنيات الزراعية.



وإلى جانب العروض النباتية، يتضمن المعرض برنامجًا حافلًا بالفعاليات والأنشطة، بما في ذلك ورش عمل ومحاضرات تثقيفية وعروض فنية مستوحاة من الطبيعة.



جدير بالذكر أن معرض زهور الربيع ليس مجرد احتفال بالجمال الطبيعي، بل هو منصة لتبادل الخبرات وتعزيز الوعي بأهمية الزراعة والنباتات في حياتنا.



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