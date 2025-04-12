أهانوه بدل ما يقدروه، إجراء قانوني من محامي زيزو ضد الزمالك

أعلن أشرف عبد العزيز، محامي أحمد مصطفى زيزو، لاعب الزمالك، اتخاذ إجراءات قانونية بشكل رسمي، ضد القلعة البيضاء.

يأتي هذا بعد وصول اللاعب وناديه لطريق مسدود فيما يتعلق بمفاوضات التجديد، وسط تقارير اقترابه من الانتقال إلى الأهلي.

وكتب أشرف عبد العزيز عبر حسابه على «فيسبوك»: «نظرًا إلى العديد من التجاوزات والأمور المغلوطة الصادرة من مسؤولي نادي الزمالك تجاه اللاعب أحمد سيد زيزو الذي كان بحق وبشهادة الجميع على مدار ست سنوات مثال على الالتزام والاحترام ولم يبخل بنقطة عرق واحدة».

وأضاف: «ولما كان اللاعب متفانيًا في عمله في ظل وجود ثلاث مجالس إدارات منتخبة وثلاث لجان معينة كان الطبيعي أن يقابل بمزيد من التقدير وليس بكل هذا الكم من الافتراءات والتهديدات والخوض في الأعراض والسباب وعدم إظهار الحقائق».

وأكمل: “لذا نضطر آسفين إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من أخطأ في حق اللاعب”.

فيما غاب أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مران الفريق استعدادًا لمواجهة حرس الحدود غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز.

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