السبت 12 أبريل 2025
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محافظات

توجيهات عاجلة من محافظ الشرقية بعد حريق مستودع لأسطوانات الغاز (صور)

حريق ضخم في مستودع
حريق ضخم في مستودع أنابيب بالشرقية، فيتو

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الحريق الذي نشب بمستودع لأسطوانات الغاز بعزبة بيشة عامر بمركز منيا القمح تمت السيطرة عليه بالكامل دون وقوع وفيات.

حريق هائل وانفجارات في مستودع أنابيب بقرية بيشة عامر بالشرقية (فيديو وصور)

غرفة الأزمات بالشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بديوان عام المحافظة

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم الطاهر المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أنه فور وصول بلاغ إلى غرفة الأزمات بالشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ  بديوان عام المحافظة، يفيد بنشوب حريق بمستودع لأسطوانات الغاز بعزبة بيشة عامر بمركز منيا القمح.

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حريق مستودع لأسطوانات الغاز، فيتو

على الفور كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية كلًا من: اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام للمحافظة، ومحمد نعمة كُجَك السكرتير العام المساعد، بالانتقال إلى مكان الحريق ومتابعة الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحريق، حيث تم الدفع بنحو 11 سيارة إطفاء و7 سيارات إسعاف.

حريق3،فيتو
حريق، فيتو

توجيه الرعاية المتخصصة لمصابي الحريق

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتوجيه الرعاية المتخصصة للمصابين والبالغ عددهم 3 حالات، إثنين منهم حالتي اختناق وتم نقلهم لمستشفى بلبيس لتلقيهم العلاج والرعاية  اللازمة، وتم نقل الحالة الثالثة المصاب بجرح  بفروة الرأس  لمستشفى الزقازيق العام لتلقي العلاج.

حريق3،فيتو4
حريق، فيتو

وأضافت المتحدثة الرسمية للمحافظة أنه تمت السيطرة الكاملة على الحريق وجارٍ الآن عملية التبريد.

حريق مستودع لإسطوانات الغاز،فيتو1
حريق مستودع لأسطوانات الغاز، فيتو

إرشادات الحماية المدنية

وتقول إدارة الحماية المدنية: إن الحرائق تنتج عن مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

حريق3،فيتو
حريق، فيتو

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

حريق مستودع لإسطوانات الغاز،فيتو2
حريق مستودع لأسطوانات الغاز، فيتو

أسباب الحريق: كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت في متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

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