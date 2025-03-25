أخبار مصر: موعد وقيمة زيادة أسعار الوقود المتوقعة، شائعة تتسبب في كارثة داخل مسجد بالأقصر، تصريح مثير من وزير الرياضة عن ابنه

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

تعرف على سيناريوهات أسعار الوقود بعد عيد الفطر، ومصدر: الزيادة المتوقعة كبيرة

يتخوف ملايين المصريين من موجه جديدة من ارتفاع أسعار الوقود في بعد انتهاء إجازة عيد الفطر خاصة بعد إعلان الحكومة خطة رفع الدعم عن المواد البترولية في موعد أقصاه نهاية عام 2025 وذلك وفق لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كارثة بسبب شائعة، وفاة طفلة وإصابة سيدات أثناء صلاة التهجد بمسجد العتيق بالأقصر (صور)

أصيب المصلون بالمسجد العتيق بمنطقة العوامية بمحافظة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بحالة من الذعر والهلع أثناء صلاة التهجد، وذلك إثر تصاعد دخان من أحد الأحواش المجاورة للمسجد.

مش عشان ابن الوزير، أشرف صبحي: ابني بيلعب رياضة وبيشق طريقه بدراعه

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن ابنه يدرس في آخر سنة في الجامعة ويلعب كرة القدم ويشق حياته بنفسه، قائلًا: "أبوه كان رياضي وبطل في لعبة وهو اختار اللعبة دي وبيقال إنه ابن الوزير والمناخ اللي اختاره موجود وهو عارف أنه لازم بإيديه وذراعه يشق طريقه".

بلاغ للنائب العام بإغلاق منصة "وان إكسبت" (1XBET) داخل مصر

تقدم الدكتور صبرة القاسمي، الخبير القانوني، ببلاغ رسمي إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، طالب فيه بإغلاق منصة "وان إكسبت" (1XBET) للمراهنات الإلكترونية، في مصر وتجريم التعاقد معها من قبل شركات الاتصالات والبنوك، بالإضافة إلى منع الإعلان عنها بكافة الوسائل.

النواب ينتهي اليوم من مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية

يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة.

هل يجوز إخراج الزكاة لغير المسلمين؟ الأزهر يجيب مستندا إلى موقف سيدنا عمر

أكد الدكتور محمد عبد الرحمن، الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن عددًا من الفقهاء أجازوا دفع الزكاة لغير المسلمين إذا كانوا من المستحقين لمصارف الزكاة، كالفقير والمسكين، وذلك استنادًا إلى العموم في آية مصارف الزكاة، التي لم تفرق بين المسلمين وغيرهم.

استشهاد القيادي في حزب الله حسن كمال حلاوي بغارة إسرائيلية (فيديو وصور)

كشفت مصادر لبنانية، فجر اليوم الثلاثاء، استشهاد قيادي عسكري بوحدة الدروع لدى حزب الله حسن كمال حلاوي بغارة إسرائيلية.

تصفيات كأس العالم، منتخب مصر يواجه سيراليون الليلة بحثا عن النقطة الـ16

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب سيراليون، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا

أفادت منظمة مراقبة الإنترنت "نت بلوكس"، في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء، أنها رصدت انقطاعًا لخدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا.

ابن عم وليد سليمان، وفاة موجه لغة إنجليزية أثناء إمامته لصلاة المغرب في أسوان

توفي موجه لغة إنجليزية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، أثناء إمامته للناس في صلاة المغرب.

تم البدري بدري، موعد استطلاع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك

تستطلع دار الإفتاء هلال شهر شوال لعام 1446 هجريًّا، يوم السبت المقبل الموافق 29 من شهر رمضان المبارك وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة كافة محافظات الجمهورية.

أرقام محرجة، عقدة كأس عاصمة مصر تواصل ملاحقة النادي الأهلي

كأس عاصمة مصر، ودع النادي الأهلي كأس عاصمة مصر عقب الخسارة من فريق طلائع الجيش بعد الخسارة بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على إستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

اليوم، محاكمة طالبة متهمة بالتعدي على زميلتها وإصابتها بـ 40 غرزة في الوجه بسراي القبة

تنظر محكمة الطفل بالأميرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الطالبة المتهمة بالتعدي على زميلتها أمام مدرسة بسراي القبة “مخلي سبيلها”، وإصابتها بجرح قطعي في الوجه بمعاونة صديقها.

ما لحقوش يتسحروا، مصرع وإصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بالبدرشين

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق بالبدرشين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

جيش الاحتلال: هاجمنا "قدرات عسكرية متبقية" في قاعدتي تدمر وT4 بسوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه هاجم قبل قليل "قدرات عسكرية متبقية" في محيط قاعدتين في تدمر وتي فور في محافظة حمص غرب سوريا.

بشير التابعي يهاجم مجلس الزمالك بسبب زيزو: فاشل وعمل شرخ كبير بين الجماهير واللاعب

كد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن لجنة التخطيط للكرة بالقلعة البيضاء، فشلت في حسم ملف تجديد أحمد مصطفى زيزو.

رصد حدثين خطيرين عند منتصف الليل، دراسة تكشف مؤشرات اقتراب ساعة يوم القيامة

كشفت دراسة عن علاقة مقلقة بين اقتراب "ساعة القيامة" من منتصف الليل وارتفاع معدلات الوفيات الناتجة عن ألزهايمر، والانتحار، والاضطرابات المرتبطة بالكحول والمخدرات، وغيرها.

حكاية بطل هدف خرافي في دورة رمضانية بالشرقية، الزمالك مشاه والبنك الأهلي استغنى عنه ببلاش (فيديو)

تعتبر الدورات الرمضانية لكرة القدم في معظم مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية سمة مميزة وطقوس معتادة لشهر رمضان الكريم.. وتشهد تلك الدورات تنظيما رائعا وتنافسا كبيرا بين كل الفرق، ولا تخلو من الإثارة كما يتم خلالها تقديم جوائز قيمة للفائزين.

للمرة الثانية خلال 48 ساعة، غارات إسرائيلية على مطار تدمر العسكري (فيديو)

شن طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مطار تدمر العسكري بريف حمص، للمرة الثانية خلال يومين، بالتزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الإسرائيلية في الأجواء السورية.

قبل انتهاء المهلة، تحذير عاجل من صندوق الإسكان الاجتماعي لحاجزي شقق المشروع

جدد صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بوزارة الإسكان تحذيراته للمواطنين الذين وقعوا عقود التمويل العقاري الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي أو سكن كل المصريين ليتسلموا الشقق السكنية المتعاقدين عليها.

بـ"الباليستي"، الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون وحاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر

أعلنت جماعة الحوثي، استهداف مطار بن جوريون في وسط إسرائيل، وحاملة طائرات أمريكية وعدد من القطع البحرية التابعة لها في البحر الأحمر، في أعقاب قصف أمريكي على مواقع الحوثيين في صعدة.

خطورة الصيام على الحوامل المصابات بالسكري

تحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث على تقديم نصائح صحية للصائمين خلال شهر رمضان.

مصرع وإصابة 9 أشخاص فى تصادم أتوبيس يقل سودانيين وشاحنة نقل ثقيل بأسوان

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين، فى تصادم حادث تصادم وقع على الطريق الدولي "أبو سمبل - أسوان"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بين أتوبيس يقل أشخاصًا سوادنيي الجنسية وشاحنة نقل ثقيل، وجارٍ حصر باقي أعداد الحادث.

صحفي مخادع وسيئ السمعة، وزير الدفاع الأمريكي يهاجم بطل فضيحة تسريب خطة ضرب الحوثيين.

علق وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، على حادثة إضافة صحفي عن طريق الخطأ إلى مجموعة مراسلة لمناقشة توجيه ضربات ضد الحوثيين، موضحًا أنه لم يتم إرسال أي خطط عسكرية خلال المحادثة.

نجم الأهلي السابق: زيزو ما لوش مكان في الأهلي وتريزيجيه أفضل منه

يرى أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن محمود حسن تريزيجيه، لاعب نادي الريان القطري ومنتخب مصر أفضل من أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك.

آية سماحة: حصلت صعوبات مادية لأسرتي واضطررت إلى بيع هدومي على إنستجرام (فيديو)

قالت الفنانة آية سماحة: "كنت بعيش في مستوى مادي معين لكن حصلت صعوبات مادية لأسرتي ولم يعد عندي القدرة أن أشتري اللي نفسي فيه مثل لبس معين وأكل وخروجات، وده علمني أن أقول دي إني ما ينفعش أقول دي الظروف، كل واحد بيتحمل ظروفه".

مستوطنون يعتدون بالضرب على المخرج الفلسطيني الحاصل على أوسكار وجيش الاحتلال يعتقله (فيديو)

تعرض حمدان بلال المخرج الفلسطيني المشارك في فيلم "لا أرض أخرى" الفائز بـ جائزة الأوسكار، للضرب على يد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، ثم اعتقله جيش الاحتلال واقتاده إلى جهة غير معلومة.

بسبب "نسيان" الطيار، عودة طائرة أمريكية متجهة إلى الصين أدراجها بعد طيران ساعتين

في واقعة غريبة عادت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" متجهة من لوس أنجلوس إلى الصين أدراجها بعد أن تذكر أحد الطيارين أنه لم يحضر جواز سفره.

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